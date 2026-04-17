Padres de San Diego están cerca de concretar su venta, según fuente AP

La familia del fallecido propietario de los Padres de San Diego, Peter Seidler, está cerca de concretar la venta del equipo, según le comentó el viernes a The Associated Press una persona con conocimiento de las negociaciones.

La fuente habló bajo condición de anonimato porque los Padres no están haciendo comentarios públicos sobre el proceso.

The Wall Street Journal informó primero sobre el acuerdo inminente con el multimillonario del capital privado Jose E. Feliciano y su esposa, Kwanza Jones. Se espera que el equipo se venda por 3.900 millones de dólares en un acuerdo récord para un equipo de las Grandes Ligas, superando con creces los aproximadamente 2.400 millones de dólares que pagó Steven Cohen por los Mets de Nueva York en 2020.

Feliciano, de 53 años, es cofundador y socio director de Clearlake Capital, una firma de capital privado con sede en Santa Monica, California. La firma formó parte de un grupo de inversión que compró al Chelsea de la Liga Premier en 2022, y el propietario minoritario de los Dodgers de Los Ángeles, Todd Boehly, pasó a ser el presidente del club.

La familia de Seidler comenzó a explorar la venta de los Padres en noviembre, dos años después de la muerte del popular Peter Seidler. Su hermano, John Seidler, se ha desempeñado como presidente de los Padres desde entonces.

Peter Seidler formó parte de un grupo que compró a los Padres en 2012, y se convirtió en el propietario principal del equipo en 2020. Cautivó a los aficionados al béisbol de San Diego con su disposición a gastar para ganar la primera Serie Mundial del equipo, y el gerente general A.J. Preller armó una serie de equipos emocionantes que han llegado a los playoffs de la MLB en cuatro de las últimas seis temporadas —algo inédito en la historia de la franquicia.

El posible precio de venta de los Padres refleja su valor como la única franquicia de San Diego en las cuatro ligas tradicionales de los principales deportes de Norteamérica, lo que ha generado una afición apasionada en su atractivo hogar, el Petco Park del centro de la ciudad. El equipo ha establecido récords de asistencia en cada una de las últimas tres temporadas, y la campaña pasada culminó al atraer a la impresionante cifra de 3.437.201 aficionados —la segunda más alta de las mayores, solo detrás de los Dodgers, que juegan en su estadio mucho más grande en Chavez Ravine.

Feliciano nació y se crio en Puerto Rico antes de estudiar en Princeton y Stanford. Cofundó Clearlake Capital hace dos décadas.

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