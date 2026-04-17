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Fondo soberano saudí vende 70% de participación en el club Al-Hilal

AL-HILAL-DUEÑOS
AL-HILAL-DUEÑOS (AP)

El fondo soberano de Arabia Saudí vendió su participación mayoritaria del Al-Hilal, uno de los principales equipos de fútbol del reino.

El Fondo de Inversión Pública anunció que venderá una participación del 70% del equipo que ha ganado un récord de 21 títulos de la liga saudí a Kingdom Holding Company, una firma dirigida por el príncipe Alwaleed bin Talal, miembro de la familia real de Arabia Saudí.

Al-Hilal era uno de los cuatro clubes de la Saudi Pro League controlados por el PIF. Los otros son Al-Nassr, donde juega Cristiano Ronaldo, así como Al-Ittihad y Al-Ahli. En el fútbol, el PIF también tiene una participación mayoritaria en el Newcastle de la Liga Premier inglesa.

El fondo de inversión señaló en un comunicado que la venta de Al-Hilal “se alinea con la estrategia del PIF de maximizar los rendimientos y reasignar capital dentro de la economía nacional” en su objetivo más amplio de impulsar “el desarrollo y la diversificación de Arabia Saudí”.

“El PIF está abriendo oportunidades para generar un impacto transformador en el sector deportivo saudí y ofrecer resultados positivos a largo plazo”.

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El acuerdo se produjo la misma semana en que crecieron las especulaciones sobre si el PIF estaba a punto de recortar su respaldo financiero a la polémica competencia de golf LIV.

Tras informes de que el PIF se retiraría de LIV, el director ejecutivo de la competición indicó en un memorando a su personal —del que se envió una copia a The Associated Press— que la temporada 2026 seguiría adelante “exactamente como estaba previsto, sin interrupciones y a toda máquina”. Sin embargo, la situación más allá de 2026 seguía siendo incierta.

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Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes

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