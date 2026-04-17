Rose se prepara para el Abierto Británico en un estadio de la Liga Premier

Justin Rose quizá haya encontrado un lugar interesante para prepararse para el Abierto Británico: dentro de un estadio de la Liga Premier.

Everton abrió las puertas de su nuevo estadio frente al agua en Bramley-Moore Dock para la realización del evento Upper Deck Golf, que verá plataformas de salida colocadas en lo alto de las gradas y greens personalizados dispuestos en el campo.

El club indicó que será la primera vez que una experiencia así se organice en un estadio fuera de Norteamérica y que se llevará a cabo del 16 al 19 de julio —los mismos días en que se disputa el Open Championship en el cercano Royal Birkdale. El juego del Open se mostrará en pantallas dentro del estadio.

Rose, cuarto del ranking, señaló al escribir en X que estaría “por la zona esa semana” porque jugará el Open y retó a su compatriota Tommy Fleetwood a un partido antes de que comience el major más antiguo del mundo.

“Seguro que Everton puede conseguirnos una hora de salida”, escribió Rose.

“Ambos son muy bienvenidos”, respondió el club.

El evento se realizará durante la pretemporada de Everton y el entrenador David Moyes pareció no estar al tanto cuando le preguntaron al respecto el viernes, antes de su conferencia de prensa semanal previa al partido.

“¿Sacando grandes chuletas del césped, eh?”, comentó Moyes.

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