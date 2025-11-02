Pacers rompen racha de cinco derrotas al vencer 114-109 a los Warriors

Quenton Jackson anotó 12 de sus 25 puntos en el último cuarto, mientras que los Pacers de Indiana rompieron una racha de cinco derrotas al inicio de la temporada el sábado por la noche con una victoria de 114-109 sobre los Warriors de Golden State.

Aaron Nesmith anotó 31 puntos y Pascal Siakam añadió 27 para los Pacers.

Stephen Curry lideró a los Warriors con 24 puntos. Jimmy Butler anotó 20 puntos y Jonathan Kuminga 17 para Golden State.

Curry anotó 18 puntos en la primera mitad mientras los Warriors construían una ventaja de 58-55 al medio tiempo. Nesmith anotó 18 y Siakam 16 para liderar a Indiana en la primera mitad.

Golden State tuvo un 48% de acierto en la primera mitad, mientras que los Pacers tuvieron un 44%.

Brandi Podziemski anotó diez de sus 16 puntos en el tercer cuarto para Golden State.

Indiana ha sido duramente golpeado por las lesiones. Se espera que el dos veces All-Star Tyrese Haliburton se pierda toda la temporada después de romperse el tendón de Aquiles en el Juego siete de las Finales de la NBA. El viernes anunciaron que Obi Toppin se perderá al menos tres meses debido a una fractura por estrés en su pie derecho que requiere cirugía.

