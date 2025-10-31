Rollins brilla por Bucks, que vencen 120-110 a Warriors sin Antetokounmpo

Ryan Rollins estableció un récord personal de anotación por segundo encuentro consecutivo con 32 puntos, y los Bucks de Milwaukee resistieron la ausencia de Giannis Antetokounmpo para vencer el jueves 120-110 a los Warriors de Golden State.

Antetokounmpo, quien llegó al jueves clasificado segundo en la liga en promedio de puntos (36.3) y rebotes (14), estaba lidiando con una molestia en la rodilla izquierda. Los Bucks anunciaron aproximadamente una hora antes del inicio del partido que el dos veces Jugador Más Valioso de la NBA había sido descartado.

El astro griego observó el duelo desde el banco.

Rollins acertó 13 de 21 disparos de campo y cinco de siete desde la línea de tres puntos apenas dos noches después de anotar 25 unidades en una victoria de 121-111 sobre los Knicks de Nueva York. Rollins, quien comenzó su carrera en la NBA con Golden State en 2022-23, distribuyó también ocho asistencias.

Myles Turner agregó 17 puntos a la causa de los Bucks. Cole Anthony sumó 16 antes de salir por faltas con 7:34 minutos restantes para liderar una banca de Milwaukee que superó a los suplentes de Golden State por 38-29.

Stephen Curry anotó 27 tantos, Jonathan Kuminga 24 y Jimmy Butler 23 por Golden State. Butler atrapó también 11 rebotes.

