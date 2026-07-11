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Outman impulsa 5 carreras en una entrada de 3 jonrones y Tigres vencen 10-2 a Filis

Dave Hogg
FILIS-TIGRES
FILIS-TIGRES (AP)

James Outman conectó un triple de dos carreras durante una sexta entrada de cinco anotaciones y los Tigres de Detroit ganaron su sexto juego consecutivo la noche del viernes por 10-2 sobre los Filis de Filadelfia.

El All-Star Kevin McGonigle conectó un jonrón por los Tigres, que tienen marca de 22-12 desde el 1 de junio, pero aun así están seis juegos por debajo de .500 con 44-50.

Jack Flaherty (3-8) mejoró a 3-1 en sus últimas seis aperturas, al permitir dos carreras con dos hits y tres bases por bolas en seis entradas, y ponchar a seis.

Derek Hill, de los Filis, pegó un jonrón solitario en la parte alta de la tercera entrada, pero McGonigle puso al frente a los Tigres con un cuadrangular de dos carreras en la parte baja. McGonigle, quien creció a unos ocho millas del Citizens Bank Park en Filadelfia, enfrentaba por primera vez a los Filis y se dirigirá allí la próxima semana para el Juego de Estrellas.

Tim Mayza (2-3) relevó a Aaron Nola para la sexta y abrió la entrada otorgando base por bolas a Riley Greene. Después de que Spencer Torkelson elevó para out, el bateador emergente Matt Vierling recibió boleto y el venezolano Eduardo Valencia puso arriba a los Tigers 3-2 con un sencillo impulsor. ___

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Deportes de AP: https://apnews.com/hub/deportes

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