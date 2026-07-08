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Tarik Skubal y Colt Keith guían a los Tigres a vencer 6-2 a los Atléticos

ATLÉTICOS-TIGRES
ATLÉTICOS-TIGRES (AP)

Tarik Skubal ponchó a nueve en cinco entradas y Colt Keith conectó un jonrón de dos carreras para guiar a los Tigres de Detroit a una victoria la noche del martes por 6-2 sobre los Atléticos.

Skubal (5-4) ponchó a los tres bateadores en la primera entrada por segunda vez en su carrera y se fue tras 96 lanzamientos. El zurdo permitió cinco hits y dio dos bases por bolas. Su único tropiezo llegó con el tercer jonrón del novato Henry Bolte, un cuadrangular abriendo la tercera entrada que recortó la diferencia a 2-1.

Kevin McGonigle, rumbo al Juego de Estrellas como novato, recibió una base por bolas de ocho lanzamientos de J.T. Ginn (7-5) para abrir la primera entrada, y Keith conectó el siguiente lanzamiento para su séptimo jonrón y una ventaja que los Tigres nunca soltaron. Detroit (41-50) ha ganado tres seguidos y seis de sus últimos siete juegos.

Kyle Finnegan lanzó una sexta entrada sin permitir carreras tras Skubal, y Drew Anderson permitió el sencillo impulsor de Shea Langeliers para una carrera sucia en la séptima. Jacob Waguespack cerró con dos entradas perfectas.

Ginn salió y fue reemplazado por Jacob Lopez después de permitir dos carreras con dos hits en cuatro entradas.

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Deportes de AP: https://apnews.com/hub/deportes

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