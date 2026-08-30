Olson conecta sencillo de oro en la 10ma y Bravos vencen 3-2 a Rockies para 7ma victoria seguida

El sencillo de Matt Olson que pasó junto a la primera base impulsó a Brewer Hicklen con la carrera de la victoria en la décima entrada, y los Bravos de Atlanta se recuperaron tras perder una ventaja temprana para vencer el domingo 3-2 a los Rockies de Colorado y lograr su séptima victoria consecutiva.

Sean Murphy conectó un jonrón por Atlanta.

El venezolano Ronald Acuña Jr. abrió la décima con un sencillo al jardín izquierdo ante Ryan Feltner (5-9) que movió al corredor automático Hicklen a la tercera base. Olson siguió con un sencillo por la línea del jardín derecho para su séptimo hit de oro de su carrera.

Los jugadores de los Bravos salieron en estampida del dugout para rodear a Olson cerca de la segunda base.

El cubano Víctor Mederos (4-1) lanzó una décima entrada perfecta.

El sencillo impulsor de Connor Norby empató el juego 2-2 en la octava.

El derecho de Atlanta Tyler Mahle permitió cinco hits y una carrera, sin bases por bolas, e igualó su máximo de la temporada con nueve ponches en 6 2/3 entradas. Ha permitido un total combinado de cinco carreras en cuatro aperturas desde que fue traspasado a Atlanta por San Francisco el 2 de agosto.

Jake McCarthy conectó un jonrón en línea ante Mahle en la sexta.

El derecho de Colorado Mason Adams permitió dos carreras en cinco entradas en su segunda apertura en las Grandes Ligas.

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