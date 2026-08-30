Gigantes vencen 7-2 a los Dbacks en el segundo juego para repartirse la doble cartelera

Bryce Eldridge conectó cuatro hits e impulsó cuatro carreras, y los Gigantes de San Francisco vencieron el sábado 7-2 a los Diamondbacks de Arizona para dividirse la doble cartelera.

En el primer duelo, el grand slam de Lars Nootbaar como bateador emergente en la séptima entrada destacó la victoria 7-1 de los Diamondbacks.

Arizona (73-65) está empatado con los Padres de San Diego por el tercer puesto de comodín de la Liga Nacional.

Los Gigantes subieron al dominicano Yunior Marte desde Doble-A Richmond y debutó en las Grandes Ligas con una apertura en el segundo juego. El derecho permitió una carrera con tres hits en 4 2/3 entradas, con tres ponches y dos bases por bolas.

La carrera que permitió Marte llegó con un doblete flojo de Nootbaar que rebotó en el guante del jardinero izquierdo Grant McCray, para remolcar al venezolano Ildemaro Vargas con dos outs en la tercera entrada.

Eso puso el marcador 1-1 y que se mantuvo así hasta la quinta. Con corredores en segunda y tercera y un out, el mexicano Gerardo Carrillo reemplazó al abridor Mitch Bratt (1-3).

Carrillo dio base por bolas al emergente Drew Gilbert antes de que el dominicano Rafael Devers conectara un sencillo productor para darle la ventaja a los Gigantes. Luego Eldridge pegó un sencillo de dos carreras hacia el jardín izquierdo-central para poner a San Francisco arriba 4-1.

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