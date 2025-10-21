Smith-Njigba y la defensiva brillan en victoria 27-19 de Seahawks sobre Texans

Jaxon Smith-Njigba tuvo su quinto partido de la temporada con 100 yardas de recepción, liderando la NFL, mientras los Seahawks de Seattle vencieron 27-19 a los Texans de Houston 27-19 el lunes por la noche.

Smith-Njigba, quien llegó al juego liderando la liga en yardas de recepción, le dio a Seattle una ventaja de 14-0 al final del primer cuarto cuando atrapó un pase de anotación de 11 yardas de Sam Darnold. Smith-Njigba celebró su cuarto touchdown de la temporada simulando una clavada en el travesaño de los postes de gol, lo que le valió un castigo por conducta antideportiva.

En total, Smith-Njigba atrapó ocho pases para 123 yardas. Se convirtió en el segundo jugador en la historia de la franquicia en registrar tres juegos consecutivos de 100 yardas, y sus cinco juegos de 100 yardas esta temporada están empatados como el segundo más alto en un año por cualquier jugador de los Seahawks.

Seattle anotó primero cuando el corredor Zach Charbonnet se lanzó desde una yarda en la segunda serie ofensiva de los Seahawks para darles una ventaja de 7-0. Tuvieron una excelente posición de campo gracias a que el linebacker Uchenna Nwosu capturó a C.J. Stroud para una pérdida de 18 yardas, lo que dejó a los Texans en su propia yarda uno. Fue la tercera captura más larga en la historia de la franquicia de los Seahawks.

Charbonnet anotó su segundo touchdown del juego, una carrera de dos yardas, al final del tercer cuarto para dar a los Seahawks una ventaja de 27-12.

Mientras tanto, Houston anotó su primer touchdown del juego cuando Darnold fue capturado y perdió el balón en su propia zona de anotación a mitad del tercer cuarto. El cazador de los Texans, Will Anderson Jr., recuperó el balón suelto en la zona de anotación de los Seahawks, pero Houston no logró convertir su intento de conversión de dos puntos.

El único touchdown ofensivo de los Texans vino gracias a un pase de touchdown de cuatro yardas de Stroud al corredor Woody Marks con solo 2:04 restantes en el tiempo reglamentario.

La victoria llevó el récord en casa de Seattle a 2-2. La temporada pasada, los Seahawks tuvieron una marca de 3-6 en Lumen Field. Los Texans tienen un récord de 1-3 como visitantes.