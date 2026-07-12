Nootbaar y Liberatore impulsan a los Cardenales a vencer 4-1 a los Bravos

Lars Nootbaar conectó un jonrón de tres carreras y más tarde anotó otra, y llevó a los Cardenales de San Luis a una victoria por 4-1 sobre los Bravos de Atlanta el sábado por la noche.

Matthew Liberatore (5-6) permitió cuatro imparables en seis entradas sin carrera, ponchó a seis con 71 lanzamientos. Un doble play lo ayudó a salir de un atasco en la sexta entrada con corredores en primera y tercera.

Riley O'Brien consiguió su 24to salvamento en 28 oportunidades pese a permitir dos corredores en base en la novena.

El dominicano Reynaldo López (4-2) realizó su cuarta apertura desde que volvió a la rotación de Atlanta el 26 de junio. Toleró cuatro carreras con cinco imparables.

Los Cardenales tienen marca de 5-5 en sus últimos 10 juegos. San Luis ganó cuatro de cinco partidos contra los Bravos esta temporada y aseguró su segunda serie de temporada ante Atlanta desde 2018.

Atlanta perdió cinco de sus últimos siete juegos.

El cuadrangular de Nootbaar con dos outs llegó en la primera entrada. El panameño Iván Herrera recibió una base por bolas con un out antes de que Jordan Walker pegara un sencillo con dos fuera y extendiera a 17 juegos su racha embasándose. Nootbaar conectó una curva con cuenta de 1-2 a 435 pies hacia las gradas del jardín derecho.

San Luis bateó 16 jonrones en sus últimos 11 juegos.

___

Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes