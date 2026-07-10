Jonrones de Bauers y Turang ayudan a Cerveceros a vencer 8-4 a Cardenales

Jake Bauers conectó un jonrón de tres carreras, Brice Turang añadió su 13er cuadrangular de la temporada, y los Cerveceros de Milwaukee aprovecharon una tercera entrada de seis carreras para remontar y vencer la noche del jueves por 8-4 a los Cardenales de San Luis, con lo que se llevaron cuatro de cinco juegos en la serie.

Milwaukee ganó cuatro juegos en una serie en San Luis por segunda vez en la historia de la franquicia y por primera vez desde 2008. Los Cerveceros, líderes de la División Central de la Liga Nacional, tienen marca de 59-34 con una serie por disputar antes del receso del Juego de Estrellas.

Sal Frelick y Cooper Pratt aportaron cada uno sencillos productores en la segunda entrada para darle a los Cerveceros una ventaja temprana de 2-0, y el venezolano William Contreras cerró la anotación con un elevado de sacrificio que remolcó al venezolano Jackson Chourio en la novena.

Logan Henderson (3-1) lanzó 5 1/3 entradas en su primera apertura desde el 22 de mayo, después de ingresar en la lista de lesionados de 15 días por una distensión en la parte baja de la espalda. Ponchó a cuatro y permitió tres carreras con tres hits.

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