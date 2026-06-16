Colombia regresa al Mundial lista para descifrar las interrogantes que plantea Uzbekistán

Al compás de James Rodríguez y la pólvora de Luis Díaz, Colombia regresa a un Mundial con la ambición de escribir un nuevo capítulo en su historia luego de perderse la cita de Qatar 2022. El primer paso será descifrar las incógnitas que plantea una misteriosa escuadra de Uzbekistán.

Bajo la tutela del técnico argentino Néstor Lorenzo desde 2022, Colombia vuelve al escenario más grande del fútbol mundial con un plantel que combina la experiencia de figuras históricas con la frescura de una nueva generación.

El cuadro colombiano finalizó las eliminatorias sudamericanas en el tercer puesto, un punto detrás de Ecuador. Cosechó triunfos importantes ante Brasil y Argentina en su camino a la clasificación.

Tras acariciar la gloria en la final de la Copa América, donde cayó 1-0 ante Argentina en la prórroga, Colombia iniciará su camino en el Estadio Azteca de la capital mexicana.

Sólo debe sacar una vez más de la lámpara al genio de James, el máximo goleador colombiano en mundiales gracias a los seis goles que facturó en Brasil 2014, cuando el conjunto logró su mejor resultado al alcanzar los cuartos de final.

El experimentado capitán de 34 años buscará repetir la hazaña en suelo mexicano y silenciar las críticas sobre su rendimiento y falta de ritmo que rodearon su convocatoria.

“Aquí vamos, todos unidos por nuestra selección”, escribió en Instagram de cara al debut.

Colombia también tendrá entre sus principales armas a Díaz, figura del Bayern Múnich que se consagró en Liga y Copa esta campaña. Con 29 años, debutará en un Mundial. “Llegó la hora... Vamos Colombia”, celebró el atacante en las redes sociales..

Díaz es uno de 17 jugadores que vestirán la casaca colombiana por primera vez en la justa mundialista. Muchos ya juegan en Europa y, ahora, tendrán un escaparate global en México, Estados Unidos y Canadá.

Uzbekistán, entre las cuatro selecciones debutantes

La tarea de Uzbekistán en el Azteca, con sus más de 2.200 metros de altitud, no será sencilla y no sólo por la elevación.

En el papel, Colombia, que ocupa la 14ta posición en el ránking de la FIFA, se presenta como amplia favorita para el duelo ante Uzbekistán, uno de los cuatro equipos que disputan su primer Mundial en esta edición, al lado de Cabo Verde, Curazao y Jordania.

Pero en la cancha todo puede pasar y este Mundial ha sido un claro ejempl: en los primeros días del torneo, algunas sorpresas han puesto en vilo a equipos, dirigentes técnicos y aficionados. Cabo Verde logró un inesperado empate 0-0 contra la campeona europea España.

Uzbekistán buscará sumar su nombre a la lista el miércoles y no se intimida ante la talla de ningún rival.

“No tenemos que tenerle miedo a nadie”, sentenció el italiano Fabio Cannavaro, técnico del conjunto asiático, en una entrevista publicada el martes por la FIFA.

Con seis victorias, tres empates y solo una derrota, los uzbekos se adjudicaron con solidez la segunda plaza del Grupo A en las eliminatorias asiáticas, en las que superaron a potencias regionales como Emiratos Árabes Unidos o Qatar.

Tras la clasificación histórica, los Lobos Blancos tienen entre su ambiciosa plantilla nombres como Eldor Shomurodov, capitán y potente delantero, el joven Abdukodir Khusanov, zaguero del Manchester City, y Aziz Ganiev, el 10 del equipo.

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