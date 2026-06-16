Los Jets se encuentran con la 'envidia positiva' y la motivación causada por los Knicks

Breece Hall observó desde un palco en el Frost Bank Center de San Antonio cómo los Knicks de Nueva York celebraban su campeonato de la NBA la noche del sábado pasado con abrazos, choques de manos y muchas lágrimas de alegría.

El corredor de los Jets de Nueva York estaba encantado, especialmente por algunos jugadores de los Knicks a quienes considera amigos. Él y el quarterback de los Giants Jaxson Dart, quien estaba entre quienes acompañaban a Hall, pudieron abrirse paso entre el caos posterior al partido y felicitar en persona a los campeones.

“Estaba hablando con algunos de mis muchachos y les decía que te da como una envidia positiva. Es como, maldita sea”, señaló el martes Hall, sonriendo, tras el primer día de práctica del minicampamento.

Los Knicks ganaron su primer campeonato desde 1973 al vencer a los Spurs en cinco partidos en las Finales de la NBA, culminando una racha dominante en los playoffs que incluyó una remontada de 29 puntos en el Juego 4 y que, al parecer, convirtió el área de la ciudad de Nueva York en una gran —y todavía en marcha— fiesta del baloncesto.

“Ver la energía y lo entregados que están los aficionados con el equipo y con la ciudad, nos da algo para... un poquito de motivación extra. Ya estamos motivados, pero, hombre, ver a esos tipos ganar su campeonato tiene que provocarte algo como competidor”, señaló el quarterback Geno Smith.

Los Jets están atrapados en una sequía de 15 años sin playoffs, la racha activa más larga de la NFL, y no han ganado un Super Bowl desde su única aparición, durante los días de gloria de Joe Namath en enero de 1969. Así que sus aficionados más veteranos y fieles sin duda pueden apreciar el júbilo y el alivio que están viviendo los seguidores de los Knicks desde hace mucho tiempo.

“Ha sido una locura”, dijo entre risas el guardia Joe Tippmann. “No fui a la ciudad. Se veía un poco aterrador para mi gusto. Pero ver cómo lo están celebrando me hace querer aún más traer un campeonato de vuelta a Nueva York”.

Aaron Glenn, ex esquinero de los Jets que entra en su segunda temporada como entrenador en jefe, admiró la tenacidad y la perseverancia de los Knicks, que con frecuencia se recuperaron de desventajas en la primera mitad para vencer a los Spurs.

“Esto es lo que fue tan hermoso de cómo funcionó. Piensas en cómo jugaron en el primer cuarto y el segundo cuarto, y luego en el tercer cuarto, hombre, era un equipo totalmente distinto. Probablemente me han oído decir esto antes en algún lado, pero ‘resistencia competitiva’: eso es algo que esos hombres mostraron durante toda la serie", expresó Glenn.

“Eso es real y es algo de lo que he hablado con nuestros muchachos. Cuando lleguemos al campamento de entrenamiento, pueden apostar lo que quieran a que vamos a trabajar la resistencia competitiva, porque esos Knicks, esos tipos la demostraron”.

Mientras Nueva York se prepara para el desfile de los Knicks el jueves por el Canyon of Heroes en el bajo Manhattan, los Jets y sus aficionados solo pueden imaginar: ¿y si algún día nosotros también lo ganamos todo?

Hall contó que estuvo en la ciudad hace unos días con el base suplente de los Knicks Tyler Kolek y algunos amigos, viendo peleas de UFC y comiendo alitas de pollo, y que el entusiasmo por los campeones de la NBA seguía muy vivo.

“Los felicité y solo pensé: no puedo esperar a sentir eso. Así que sí, definitivamente envidia positiva, porque es como, maldita sea, quiero que mi equipo también pueda hacer eso. Fue realmente muy genial verlo”, añadió Hall.

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