Victoria de Knicks ante Spurs por el título de la NBA promedió 24,5 millones de espectadores

Jalen Brunson y la victoria 94-90 de los Knicks de Nueva York sobre los Spurs de San Antonio la noche del sábado para conquistar su primer título de la NBA en 53 años promediaron 24,5 millones de espectadores en ABC y ESPN, lo que lo convirtió en el quinto partido más visto desde 1998.

La audiencia alcanzó un pico de 33 millones, mientras Brunson cerraba una actuación de 45 puntos y los Knicks remontaban una desventaja de 10 puntos en el cuarto periodo.

Las Finales promediaron 20,6 millones, según Nielsen, la cifra más alta desde que ABC y ESPN comenzaron a transmitirlas en 2003. Es apenas la tercera vez desde 1999 que las Finales promedian al menos 20 millones.

La victoria de Golden State sobre Cleveland en cinco partidos en 2017 promedió 20,47 millones, mientras que las Finales de 2016, en las que los Cavaliers derrotaron a los Warriors en siete partidos, promediaron 20,2 millones.

Las Finales del año pasado entre Oklahoma City e Indiana promediaron 10,31 millones a lo largo de siete partidos.

La serie de 1998 entre Chicago y Utah, en la que Michael Jordan ganó su sexto y último título de la NBA, promedió 29,04 millones en seis partidos.

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