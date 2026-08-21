NFL se queja de cambios de Nielsen en mediciones de audiencia de TV

La NFL está molesta por los cambios que Nielsen hizo en su metodología para medir la audiencia televisiva de la próxima temporada; los calificó de “apresurados” y afirmó que tendrán un impacto negativo en los deportes.

Nielsen anunció esta semana planes para cambiar la forma en que mide las audiencias en televisión, a partir del 31 de agosto, incluidos ajustes en cómo la empresa determina si varias personas están viendo un evento al mismo tiempo.

La NFL viene de una de sus temporadas más exitosas en televisión, después de que Nielsen comenzó a usar su metodología Big Data + Panel para todos los eventos el septiembre pasado. La liga promedió 18,7 millones de espectadores por partido durante la temporada regular de 2025, un aumento del 10% respecto de la campaña de 2024 y el mayor incremento para una temporada desde 1989.

El Super Bowl tuvo una audiencia de 124,9 millones de espectadores en NBC, Peacock, Telemundo, NBC Sports Digital y NFL+, según el sistema de medición Big Data + Panel de Nielsen, quedándose apenas por debajo del récord establecido la temporada anterior.

Paul Ballew, jefe de datos y analítica de la liga, señaló en una conferencia telefónica el jueves que la liga todavía intentaba entender cómo los cambios afectarán las mediciones de audiencia esta temporada.

“No tenemos suficientes datos de impacto para evaluar por completo. Todavía estamos tratando de entenderlo”, manifestó Ballew. “Seguimos intentando entender parte de la lógica detrás de algunos de los cambios metodológicos. Por nuestro impacto inicial, parece algo negativo para los deportes. Por otro lado, la implementación del covisionado o covisionado parcial es algo positivo. Así que vamos a tener que seguir dedicando tiempo a desmenuzar esto y entenderlo”.

Ballew indicó que la prioridad de la liga es encontrar la cifra más precisa de la audiencia, además de tener una comprensión más profunda de la demografía de quienes ven los partidos.

“La medición de medios nos importa muchísimo”, comentó. “Esto aumenta la cantidad de trabajo que tenemos que hacer de cara a la temporada para entenderlo. Sí creemos que es un paso en falso por parte de Nielsen hacerlo de la manera en que lo están haciendo. Esto sigue acelerando nuestro punto de presión para continuar buscando mejoras continuas en la medición, porque es de importancia crítica para nosotros y para todos los demás en este ámbito”.

La empresa medidora de niveles de audiencia había estado trabajando desde hace tiempo con socios en los cambios y casi los implementó en octubre pasado, pero en su lugar esperó hasta esta temporada.

“Nielsen está ofreciendo la medición de televisión más precisa de la historia, especialmente cuando se trata de deportes en vivo”, afirmó en un comunicado. “Hemos trabajado estrechamente con clientes, ligas deportivas y reguladores de la industria para mejorar constantemente nuestras metodologías. Eso incluye la introducción de Big Data + Panel, la expansión de nuestra medición fuera del hogar y una prueba piloto de actualizaciones de covisionado, que son ejemplos exitosos de colaboración que conducen a las mejoras”.

“No ha cambiado nada” con las cláusulas de rescisión

Hans Schroeder, vicepresidente ejecutivo de distribución de medios de la NFL, dijo que “no ha cambiado nada” con los socios televisivos de la liga y la posibilidad de negociar contratos antes de tiempo.

Los acuerdos de la NFL con CBS, Fox, NBC y Amazon se extienden hasta la temporada de 2033, y el contrato con ESPN dura una temporada más allá de eso. La liga tiene la opción de rescindir los acuerdos después de la temporada de 2029 con CBS, Fox, NBC y Amazon y, luego de la campaña de 2030, con ESPN. La NFL recibe un promedio de casi 11.000 millones de dólares anuales por esos acuerdos.

La liga puede renegociar de inmediato con CBS debido a una cláusula por cambio de propiedad que se activó cuando Skydance Media compró Paramount. Schroeder dijo que las conversaciones están en curso.

“Siempre vamos a hacer eso. Vamos a seguir interactuando con nuestros socios”, expresó. “Así que no ha cambiado nada. Seguimos mirando hacia el futuro y viendo cómo podemos seguir mejorándolo”.

Jugadores de la NFL expresan interés en el flag football olímpico

La liga informó que ha habido un gran interés de jugadores de la NFL por participar en los Juegos Olímpicos de 2028, cuando el flag football haga su debut, y el responsable global de flag football de la NFL, Brian Flinn, indicó que más de 200 jugadores que representan a más de 25 países han expresado su deseo de jugar.

Flinn dijo que habrá más detalles sobre el proceso para que las federaciones nacionales elijan a los jugadores al final de esta temporada.

Competirán seis equipos masculinos y seis femeninos en Los Ángeles, con tres plazas de cada rama ya aseguradas. Estados Unidos participará como país anfitrión, mientras que los equipos masculino y femenino de Canadá aseguraron su lugar, junto con la selección masculina de Italia y la femenina de México, en un torneo disputado la semana pasada en Alemania.

Flinn se mostró alentado por la competitividad de ese torneo, en el que la selección masculina de Estados Unidos perdió por primera vez en 14 años en un partido de la fase de grupos contra Samoa Estadounidense y también venció por poco a Japón en los cuartos de final.

Asimismo, Flinn opinó que los equipos femeninos de Canadá y Gran Bretaña han acortado distancias con las potencias tradicionales México y Estados Unidos, a medida que el nivel de juego y la intensidad siguen aumentando.

“Viste la emoción de las jugadoras porque sabían por qué estaban jugando”, comentó Flinn. “Sin duda, el sueño olímpico estaba vivo”.

¿Podría Japón ser sede del próximo partido internacional?

La NFL realizará un récord de nueve partidos en el extranjero esta temporada, incluidos los primeros encuentros de temporada regular en Francia y Australia, y el duelo que marcará el retorno a México, de donde la liga se ha ausentado desde 2022. También habrá partidos en España, Alemania y Brasil, además de tres en Londres.

El comisionado Roger Goodell dijo a principios de este verano que la liga está interesada en disputar por primera vez un partido de temporada regular en Japón. Schroeder dijo que el proceso de elegir países se está volviendo más difícil porque hay muchísimo interés.

“Cada vez hay más interés de ciudades de todo el mundo por albergar partidos de la NFL”, afirmó Schroeder. “En Japón, hay muchísimo interés, aprecio y entusiasmo por la popularidad que tiene allí”.

_____

Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes