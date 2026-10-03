Guardianes y Medias Blancas renuevan rivalidad del Centro de la Americana al abrir serie divisional

Stephen Vogt y Will Venable no necesitan revisar informes adicionales de visores mientras los Guardianes de Cleveland se preparan para recibir el sábado a los Medias Blancas de Chicago en el primer juego de la serie divisional de la Liga Americana.

Los rivales de la División Central de la Liga Americana se enfrentaron por última vez hace dos semanas, cuando los Guardianes ganaron dos de tres y se colocaron en la cima de la división.

Cleveland terminó conquistando su tercer título divisional consecutivo y el 14.º desde 1995.

Chicago ganó la serie de la temporada por 7-6 después de que Cleveland se impuso en 11 de 13 en 2025.

Es el tercer año consecutivo en que los Guardianes abrirán la postemporada contra un rival de división. Se midieron con Detroit en la serie divisional de 2024 y en la serie de comodines el año pasado.

“Hay un poco de rivalidad ahí porque durante los tres años es con quien has estado compitiendo para entrar. Hay emoción. Hay muchas cosas que hacen que esta serie sea realmente emocionante", dijo Vogt, mánager de Cleveland. “Creo que no hay secretos. Nosotros los conocemos. Ellos nos conocen. Así que se trata de salir y ejecutar y ver quién puede ganar tres juegos antes”.

Venable señaló que esta temporada sólo una carrera separó a los equipos. Chicago tuvo una ventaja de 58-57.

“Quiero decir, ha sido una locura ese ir y venir que hemos tenido todo el año. Así que estamos entusiasmados con la oportunidad de jugar contra estos muchachos, pero sabemos perfectamente lo difícil que es vencerlos”, expresó el manager de los Medias Blancas.

Chicago llega con impulso después de barrer 2-0 su Serie de Comodines en Houston. Nueve jugadores debutaron en postemporada en esa serie, incluidos el segunda base Chase Meidroth y el receptor Kyle Teel.

Meidroth se fue de 7-4 con un jonrón y cuatro carreras impulsadas contra los Astros, mientras que Teel bateó de 10-3. Teel además tuvo éxito en sus cinco desafíos al sistema automático de bolas y strikes (ABS) detrás del plato.

Cleveland (85-77) tiene la tercera alineación más joven de la Liga Americana y utilizó 145 órdenes de bateo diferentes esta temporada. Dependiendo de las decisiones finales del roster, los Guardians podrían tener hasta siete jugadores debutantes en postemporada, incluido Jo Adell, adquirido a los Angelinos de Los Ángeles cerca de la fecha límite de canjes.

Enfrentamiento de novatos en el primer juego

Ambos equipos enviarán novatos al montículo en el primer juego. Hagen Smith de Chicago enfrentará a Parker Messick.

Según Sportradar, será el 23er juego de postemporada en el que ambos equipos utilicen a un abridor novato.

Chicago comenzará la serie con un juego de bullpen. Smith volverá a ser el abridor después de lanzar tres entradas sin permitir carreras en la victoria del martes por 6-3 en Houston el martes, en el primer juego de la Serie de Comodines.

Smith (3-3, efectividad de 1,29) hizo tres apariciones contra Cleveland en la temporada regular, con marca de 1-1 y efectividad de 3,18. El zurdo permitió la carrera de la ventaja en la sexta entrada de la victoria 6-3 de Cleveland el 16 de septiembre, que colocó a los Guardianes en el liderato de la Central de la Liga Americana.

“Creo que nos da una muy buena oportunidad de entrada aquí", afirmó Venable. "Siento que podemos apoyarnos en algunos brazos del bullpen para cubrir un buen tramo, y Hagen es uno de los mejores para nosotros”.

Messick (12-9, efectividad de 2,56) enfrentará a los Medias Blancas por quinta vez esta temporada. Ante Chicago, el zurdo tiene marca de 2-1 con efectividad de 2,81 y ha ganado sus últimas dos aperturas.

“Cada alineación a la que te enfrentas es bastante buena", señaló Messick. “Y yo tengo tanta información sobre ellos como ellos sobre mí, así que creo que se trata de lo mejor contra lo mejor, y quien ejecute bien más lanzamientos va a ganar”,

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