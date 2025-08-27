Luis Robert, jardinero central de Medias Blancas, abandona juego por dolor en el muslo izquierdo

Luis Robert Jr., jardinero central de los Medias Blancas de Chicago, abandonó el juego del martes contra Kansas City debido a molestias en el tendón de la corva izquierda.

El cubano tuvo un turno al bate en la segunda entrada, en el que conectó un rodado al campocorto de los Reales, Bobby Witt Jr. Dejó el juego al inicio de la cuarta entrada y fue reemplazado por Michael A. Taylor.

Los Medias Blancas informaron que Robert se someterá a una evaluación adicional.

En esta temporada, Robert, de 28 años, está bateando para .223, el peor promedio de su carrera. Sin embargo, se ha recuperado de un inicio lento, bateando .301 con cinco jonrones y 18 carreras impulsadas en 30 juegos desde el receso del Juego de Estrellas.

Robert fue elegido al Juego de Estrellas en 2023, cuando terminó en el duodécimo puesto en la votación para el Jugador Más Valioso de la Liga Americana.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.