Kyle Manzardo brilla y los Guardianes vencen 4-3 a los Rays en diez entradas

Kyle Manzardo conectó un sencillo que puso fin al juego con dos outs en la décima entrada, y los Guardianes de Cleveland superaron el miércoles 4-3 a los Rays de Tampa Bay.

El dominicano Ángel Martínez comenzó la décima en segunda como corredor automático y avanzó con el sacrificio de Bo Naylor. Steven Kwan recibió una base por bolas intencional y avanzó a segunda por indiferencia defensiva.

Después de que el venezolano Brayan Rocchio se ponchara, Manzardo conectó una recta de 0-2 de Griffin Jax (1-7) al centro para darle a Cleveland su segunda victoria consecutiva y romper una racha de tres series perdidas.

Fue el tercer hit que pone fin a un juego en la temporada para Manzardo. Es el primer jugador de Cleveland con al menos tres de esos hits desde Jim Thome en 2001.

Cade Smith (6-5) obtuvo la victoria después de retirar a los Rays en orden en la décima.

Tampa Bay ha perdido seis de nueve.

Por los Rays, el cubano Yandy Díaz de 3-2 con una anotada. El venezolano Everson Pereira de 4-1 con una producida.

Por los Guardianes, el venezolano Gabriel Arias de 3-1 con una anotada.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.