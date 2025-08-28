Lionel Messi reaparece con doblete e Inter Miami vence 3-1 a Orlando City en semis de la Leagues Cup

Lionel Messi anotó dos goles en su reaparición e Inter Miami se impuso el miércoles 3-1 sobre Orlando City para anclar en la final de la Leagues Cup.

Inter Miami estará de visita el domingo para enfrentar al ganador de la otra semifinal, que disputaban más tarde el Galaxy de Los Ángeles y los Sounders de Seattle.

Messi regresó por segunda vez en dos semanas después de un contratiempo en su recuperación de una lesión en un muslo.

Marco Pašalić abrió el marcador por Orlando justo antes del descanso. El tanto fue convalidado tras una revisión del VAR que descartó una supuesta mano.

Messi empató a los 77 minutos, convirtiendo desde el punto de penalti después de que su compatriota argentino Tadeo Allende fue derribado en el área. Hubo más magia de Messi a los 88 cuando se combinó con el español Jordi Alba para poner a Miami por delante.

Luego, en una jugada muy similar a la del segundo gol de Messi, El venezolano Telasco Segovia le dio el balón al uruguayo Luis Suárez, quien se lo devolvió para que asegurara la victoria.