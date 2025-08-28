Sencillo de 2 carreras de Pham lleva a Piratas a victoria 2-1 sobre Cardenales

Tommy Pham pegó un sencillo de dos carreras en la sexta entrada para llevar el miércoles a los Piratas de Pittsburgh a una victoria de 2-1 sobre los Cardenales de San Luis.

El muy prometedor Bubba Chandler (1-0) lanzó cuatro entradas en blanco como relevo del abridor Carmen Mlodzinski para lograr su primera victoria, apenas en su segundo juego en las Grandes Ligas.

El derecho de 1,90 metros permitió un hit, ponchó a tres y dio una base por bolas.

Isiah Kiner-Falefa abrió la sexta entrada con un doble contra Sonny Gray (12-7). Jared Triolo recibió un boleto y Spencer Horwitz se embasó por un error del primera base Willson Contreras en un tiro para llenar las bases.

Gray retiró a Bryan Reynolds con un out forzado en el plato antes de que Pham conectara el siguiente lanzamiento por el centro del campo.

Masyn Winn conectó un sencillo con dos outs ante Mlodzinski en la segunda entrada y Thomas Saggese recibió una base por bolas antes de que el venezolano Pedro Pagés bateara un sencillo para poner a los Cardenales arriba 1-0.

Isaac Mattson lanzó una octava entrada sin carreras por Pittsburgh y el dominicano Dennis Santana terminó la labor para su décimo salvamento en 12 oportunidades.

Gray permitió dos carreras —una limpia— con tres hits y tres bases por bolas en siete entradas. Matt Svanson otorgó dos bases por bolas en dos innings sin carreras.

Por los Piratas, el dominicano Oneil Cruz de 3-0.

Por los Cardenales, el panameño Iván Herrera de 3-1. Los venezolanos Willson Contreras de 4-0, Pagés de 4-2 con una remolcada.