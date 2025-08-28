Salvador Pérez hace historia en la aplastante victoria de los Reales 12-1 sobre los Medias Blancas

El venezolano Salvador Pérez conectó un jonrón inicial y un doble de dos carreras en la quinta entrada en la que Kansas City anotó ocho veces, mientras los Reales aplastaron 12-1 a los Medias Blancas de Chicago el miércoles por la noche.

El doble de Pérez lo llevó a 993 carreras producidas, una más que Amos Otis para ocupar el tercer lugar en la historia de los Reales. El siguiente en la lista es Hal McRae con 1.012. George Brett lidera con 1.596.

Ryan Bergert (2-1) lanzó seis entradas, su máximo de la temporada, permitiendo una carrera y seis imparables para su primera victoria en cinco aperturas con Kansas City. Jonathan Bowlan, el venezolano Ángel Zerpa y Daniel Lynch IV terminaron con una entrada sin permitir carreras cada uno.

Pérez empató la pizarra 1-1 con su 23er jonrón cuando conectó ante Aaron Civale (3-9). Bobby Witt Jr. sacó a Civale del juego con un sencillo de dos carreras con dos outs y Vinnie Pasquantino recibió a Tyler Gilbert con un sencillo de dos carreras para una ventaja de 5-1. Adam Frazier dobló a Pérez para una ventaja de 8-1.

Mike Yastrzemski bateó su 14to jonrón, un batazo de tres carreras ante Gilbert en la sexta para poner la pizarra 11-1. Yastrzemski dobló y anotó con un sencillo del venezolano Maikel García en la octava. Witt se fue de 4-2 para extender su racha de imparables a 16 juegos.

Andrew Benintendi conectó su 15º jonrón en la cuarta entrada de Chicago. El batazo vino en un lanzamiento a 1,02 pies del suelo, el lanzamiento más bajo en el que ha conectado un jonrón en su carrera, según MLB Statcast.

Por los Reales, los venezolanos Salvador Pérez bateó de 4-2 con dos carreras anotadas y tres producidas y Maikel García de 4-1 con una anotada y una impulsada.

Por los Medias Blancas, el cubano Edgar Quero bateó de 4-2, Miguel Vargas de 4-0; y el venezolano Lenyn Sosa de 3-0.

