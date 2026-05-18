Neymar convocado al Mundial con Brasil pese a dudas sobre su estado físico

Neymar integró la convocatoria de Brasil para el Mundial, una selección que muchos analistas locales y exfutbolistas consideraban poco probable apenas unos días atrás.

Neymar, de 34 años, es el máximo goleador histórico de Brasil con 79 tantos, pero ha tenido dificultades para recuperar su mejor forma física desde que se rompió el ligamento anterior cruzado de la rodilla izquierda en octubre de 2023.

La lista de 26 jugadores que presentó el técnico Carlo Ancelotti el lunes también incluye, como se esperaba, a las principales figuras de Brasil en los últimos años: Vinicius Júnior y Raphinha.

El entrenador italiano, que asumió el cargo en mayo de 2025, no había convocado a Neymar antes de la lista del lunes.

Ancelotti amplió su contrato con la Confederación Brasileña de Fútbol la semana pasada hasta el Mundial de 2030, pero hasta ahora ha atravesado un periodo complicado en Brasil, con muchos jugadores lesionados fuera de su lista para el Mundial; los delanteros Rodrygo y Estevao son los que más echará de menos en el torneo.

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Plantel:

Porteros: Alisson (Liverpool, Inglaterra), Ederson (Fenerbahçe, Turquía), Weverton (Gremio)

Defensas: Alex Sandro, Danilo, Leo Pereira (Flamengo), Bremer (Juventus, Italia), Ibanez (Al-Ahli, Arabia Saudí), Wesley (Roma, Italia), Marquinhos (Paris Saint-Germain, Francia), Gabriel Magalhaes (Arsenal, Inglaterra), Douglas Santos (Zenit St. Petersburg, Rusia)

Centrocampistas: Bruno Guimaraes (Newcastle, Inglaterra), Casemiro (Manchester United, Inglaterra), Danilo Santos (Botafogo), Fabinho (Al-Ittihad, Arabia Saudí), Lucas Paqueta (Flamengo)

Delanteros: Endrick (Lyon, Francia), Gabriel Martinelli (Arsenal, Inglaterra), Igor Thiago (Brentford, Inglaterra), Matheus Cunha (Manchester United, Inglaterra), Raphinha (Barcelona, España), Vinicius Júnior (Real Madrid, España), Luiz Henrique (Zenit St. Petersburg, Rusia), Neymar (Santos), Rayan (Bournemouth, Inglaterra).

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