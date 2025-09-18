Negociaciones entre Benfica y Mourinho se finalizarán 'pronto'

José Mourinho está a punto de volver a entrenar en Portugal, dos décadas después.

Benfica informó el jueves que esperaba finalizar las negociaciones con Mourinho "pronto".

El club notificó a la bolsa de valores de Lisboa que "las negociaciones están en curso" y "espera que se concluyan pronto".

Los medios portugueses informaron que el club estaba a punto de alcanzar un acuerdo de dos años con Mourinho, quien no ha entrenado en su país natal desde que llevó al rival Porto al título de la Liga de Campeones en 2004.

Mourinho comenzó su carrera como entrenador de Benfica en 2000, pero duró sólo tres meses antes de irse por una disputa contractual.

Regresará a la Liga de Campeones después de una ausencia de cinco años, remontándose a una eliminación en los octavos de final cuando dirigía a Tottenham en 2020. Mourinho también conquistó la Liga de Campeones con el Inter de Milán en 2010.

Salió campeón de la Conference League —el torneo que está tercero en el orden de prestigio de las copas europeas— con la Roma en 2022, pero su ciclo en el club italiano de 2021 a 2024 estuvo marcado por disputas que se repitieron en su breve y caótico período en Turquía.

Su etapa con el Fenerbahce llegó a su fin el mes pasado después de que el club turco fuera eliminado precisamente por Benfica en un playoff de clasificación de la Champions.

Mourinho confirmó el miércoles que el Benfica lo contactó sobre su vacante de entrenador y que le interesaba regresar al club de Lisboa.

“Ante la posibilidad de entrenar a Benfica, no lo pensé dos veces, en el sentido de que estoy interesado”, dijo.

Benfica despidió al entrenador Bruno Lage el miércoles, un día después de la derrota en casa por 3-2 ante el Qarabag de Azerbaiyán en la Liga de Campeones. Benfica desperdició una ventaja de dos goles frente a sus aficionados.

El presidente del club, Rui Costa, despidió a Lage al esgrimir los malos resultados recientes. Benfica empató 1-1 contra un Santa Clara que jugaba en inferioridad numérica en la liga portuguesa el viernes.

El próximo partido de Benfica será el sábado en la liga portuguesa contra AVS. Su próximo compromiso de la Liga de Campeones será contra el Chelsea el 30 de septiembre.

