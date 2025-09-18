Inter de Milán se apoya en Thuram en su regreso a la Liga de Campeones

Los saltos imponentes y los potentes cabezazos de Marcus Thuram encontraron a su compañero Hakan Çalhanoğlu para que el Inter de Milán comenzara su campaña en la Liga de Campeones con una victoria.

Thuram se elevó y llevó al Inter a una victoria por 2-0 contra el Ajax el miércoles en su regreso a la competición desde aquella dolorosa derrota por cinco goles ante el Paris Saint-Germain en la final de la temporada pasada.

"Este es el Inter", afirmó el entrenador Cristian Chivu, quien dirige al equipo por primera vez en la Liga de Campeones. "Un equipo con experiencia, carácter y el deseo de recuperarse de un período negativo".

El primer gol a los 42 minutos encontró a Thuram completamente solo en el primer palo para dirigir el balón de forma rápida y certera hacia la esquina inferior de la red.

En el segundo, a los 47 minutos, el delantero francés se elevó entre dos defensores del Ajax para guiar el balón pegado al segundo palo.

Conseguir que el Inter tomara la delantera coronó una primera mitad llena de acontecimientos para Thuram, cuyo compañero habitual de ataque, el argentino Lautaro Martínez, comenzó en el banquillo.

Thuram recibió una tarjeta amarilla a los 17 minutos por una mano que golpeó en el rostro de Oliver Edvardsen y dejó al delantero del Ajax tendido en el césped.

Efectuó un tiro que apenas pasó desviado del arco del Ajax a los 33 minutos. Luego pensó que había conseguido un penalti un minuto después cuando fue derribado por el defensor Youri Baas.

La falta se invalidó tras la revisión del video cuando se aconsejó al árbitro inglés Michael Oliver que revisara su monitor al lado del campo para ver que Thuram había sujetado y tirado de la camiseta de Baas mientras se movían hacia el área.

Thuram será favorito para aumentar su cuenta goleadora en la Liga de Campeones el 30 de septiembre, cuando el Inter reciba al Slavia Praga en San Siro.

