Rams visitan a los campeones Eagles con la misión de frenar a Barkley y cobrar revancha

La campaña pasada los Rams ganaron cinco de sus últimos seis encuentros para apoderarse de un boleto a la postemporada. Y justo cuando parecía que harían realidad un sueño en la ronda divisional, todo se convirtió en una pesadilla con nombre y apellido: Saquon Barkley.

Barkley frustró los sueños de Super Bowl en Los Ángeles con una actuación de 205 yardas terrestres y touchdowns de 62 y 78 yardas para encaminar a Filadelfia a un triunfo por 28-22 sobre unos aguerridos Rams, que ahora buscan saldar cuentas.

Sean McVay busca su tercer inicio de 3-0 al frente de los Rams, pero primero debe resolver el acertijo que representa Barkley en el uniforme de Filadelfia.

La actuación de la ronda divisional no es la primera vez que descuartiza a su defensiva. De hecho, en la derrota por 37-20 de la semana 12 —un partido antes de que Los Ángeles iniciara su racha ganadora— Barkley sumó 302 yardas totales, 255 de ellas por tierra y anotaciones de 70 y 72 yardas. Dos partidos de ese calibre son suficientes para dejar traumado a cualquier equipo.

Ahora Los Ángeles luce, en el papel, mejor equipado para hacerle frente a Barkley. Su defensiva es la mejor de toda la liga con 14 puntos admitidos por encuentro, aunque contra la carrera sigue atravesando ciertos problemas. Pero no van a encontrar una mejor oportunidad de cobrar revancha.

Si bien los Eagles tienen registro de 2-0, el ataque ha tenido todo tipo de problemas para generar tracción. Son la cuarta peor ofensiva en yardas, y la penúltima en yardaje por la vía aérea. Pero siempre pueden contar con Barkley y el quarterback Jalen Hurts para mover las cadenas... apenas.

Los dos triunfos de los Eagles han sido por un total de siete puntos y ante los Rams no se espera que sea mucho más sencillo, en particular ahora que el veterano Davante Adams llegó a reforzar una ofensiva aérea que ya cuenta con el quarterback Matthew Stafford y el receptor Puka Nacua.

LAS AUSENCIAS

Los Bengals iniciaron la temporada con marca de 2-0 por primera vez desde 2018, pero pagaron un precio muy alto en su triunfo 31-27 sobre Jacksonville. El estelar pasador Joe Burrow sufrió una lesión en el dedo gordo del pie que lo mantendrá alejado de los emparrillados por al menos tres meses. No es de sorprender, pues ha sido capturado en 201 ocasiones durante 71 inicios en su carrera. Cincinnati tiene registro de 6-8 sin Burrow detrás del centro.

Cincinnati visita a Minnesota (1-1) que tiene sus propios problemas en la posición de quarterback. J.J. McCarthy sufrió una lesión en el tobillo en la derrota de 22-6 ante Atlanta la semana anterior y se perderá al menos un par de encuentros. Ahora la responsabilidad recae en el veterano Carson Wentz, quien el domingo se convertirá en el primer pasador en la historia en iniciar un partido para seis equipos distintos en seis campañas consecutivas.

EL DATO

Los Cowboys (1-1) se impusieron el domingo pasado a los Giants (0-2) con un gol de campo de 64 yardas de Brandon Aubrey en tiempo extra. Aubrey ha conectado la mitad de los cuatro goles de campo de 64 yardas o más en la historia de la NFL y tiene cuatro aciertos en intentos de por lo menos 60 yardas en su carrera. Para los Giants fue una escena recurrente: desde 2017 han perdido cuatro veces con un gol de campo de 60 o más yardas sin tiempo en el reloj.

Dallas visita el próximo domingo a Chicago (0-2), que sólo ha visto una patada de 60 yardas en toda su historia, cuando Morten Andersen la conectó con los Saints en octubre de 1991.

CALENDARIO

La tercera semana de campaña regular inicia el jueves por la noche con la visita de los Dolphins (0-2) a Buffalo (2-0). El quarterback de Miami, Tua Tagovailoa, tiene un registro de 1-8 en su carrera ante los Bills con 10 pases interceptados, cinco más que contra cualquier otro equipo.

La jornada continúa el domingo con los siguientes encuentros: Falcons (1-1) en Carolina (0-2); Packers (2-0) en Cleveland (0-2); Texans (0-2) en Jacksonville (1-1); Bengals (2-0) en Minnesota (1-1); Steelers (1-1) en Nueva Inglaterra (1-1); Rams (2-0) en Filadelfia (2-0); Jets (0-2) en Tampa Bay (2-0); Colts (2-0) en Tennessee (0-2); Raiders (1-1) en Washington (1-1); Broncos (1-1) en LA Chargers (2-0); Saints (0-2) en Seattle (1-1); Cowboys (1-1) en Chicago (0-2); Cardinals (2-0) en San Francisco (2-0); Chiefs (0-2) en NY Giants (0-2).

El lunes por la noche concluye la actividad con un duelo de alto calibre. Los Lions (1-1) viajan a casa de Baltimore (1-1). Los Ravens buscan convertirse en el primer equipo en la historia en anotar al menos 40 puntos en cada uno de sus primeros tres partidos de una temporada. Detroit fue el mejor ataque la campaña anterior con 33,1 unidades por encuentro.