Bridges anota 35 puntos y Hornets remontan para vencer 118-111 a Raptors en tiempo extra

Miles Bridges anotó diez de sus 35 puntos en el tiempo extra y los Hornets de Charlotte remontaron un déficit de 17 unidades en la primera mitad para vencer el sábado 118-111 a los Raptors de Toronto, quienes vieron descarrilada una racha de nueve triunfos.

El novato Kon Knueppel sumó 20 puntos, incluidos tres con un disparo desde una esquina para empatar el duelo con diez segundos restantes en el tiempo reglamentario. Suministró además un pase clave para preparar una clavada de Bridges en el tiempo extra que aseguró la victoria para Charlotte.

Los Hornets ganaron en noches consecutivas, su primera seguidilla de triunfos en la temporada.

Collin Sexton salió del banquillo para anotar 18 puntos y se encargó de la mayoría de las funciones de base después de que LaMelo Ball se fue al banquillo al inicio del cuarto periodo, por lo que el entrenador Charles Lee dijo que era una “restricción de minutos”, al jugar en noches consecutivas.

Scottie Barnes contabilizó 30 puntos y 12 rebotes para liderar a los Raptors, que no caían desde el 8 de noviembre, contra Filadelfia. Brandon Ingram e Immanuel Quickley anotaron 22 unidades cada uno por Toronto.

Bridges fue crucial para los Hornets en un duelo en que los otros máximos anotadores del equipo —Ball y Brandon Miller— tuvieron dificultades y no jugaron minutos clave en el cuarto periodo ni en el tiempo extra. Bridges terminó 13 de 23 en tiros de campo y condujo al equipo en el alargue, al aportar diez de los 14 puntos de Charlotte.

