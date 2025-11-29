Stay up to date with notifications from The Independent

Notifications can be managed in browser preferences.

Jump to content

Thank you for registering

Please refresh the page or navigate to another page on the site to be automatically logged inPlease refresh your browser to be logged in

Desliza al siguiente artículo

Flamengo derrota 1-0 a Palmeiras y gana su cuarta Copa Libertadores

AP Noticias
Sábado, 29 de noviembre de 2025 18:23 EST
COPA LIBERTADORES-FINAL
COPA LIBERTADORES-FINAL (AP)

Con un tanto solitario de Danilo en el complemento, Flamengo venció el sábado 1-0 a Palmeiras y conquistó por cuarta ocasión la Copa Libertadores.

El defensa del Mengao anotó a los 67 minutos con un potente cabezazo a la salida de un saque de esquina.

Flamengo, que había ganado el título en 1981, 2019 y 2022, aseguró la séptima coronación consecutiva en el máximo torneo regional para los equipos brasileños, que llegaron a 25 títulos en el historial de la competición e igualaron la marca de los conjuntos argentinos.

El equipo de Río de Janeiro se convirtió en el primer tetracampeón brasileño y superó el registro de Palmeiras, Sao Paulo, Santos y Gremio. Con su éxito, alcanzó a los argentinos River Plate y Estudiantes de La Plata. Por delante solo quedaron Independiente (7), Boca Juniors (6) y Peñarol (5).

_____

Relacionados

Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes

Thank you for registering

Please refresh the page or navigate to another page on the site to be automatically logged inPlease refresh your browser to be logged in