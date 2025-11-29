Flamengo derrota 1-0 a Palmeiras y gana su cuarta Copa Libertadores

Con un tanto solitario de Danilo en el complemento, Flamengo venció el sábado 1-0 a Palmeiras y conquistó por cuarta ocasión la Copa Libertadores.

El defensa del Mengao anotó a los 67 minutos con un potente cabezazo a la salida de un saque de esquina.

Flamengo, que había ganado el título en 1981, 2019 y 2022, aseguró la séptima coronación consecutiva en el máximo torneo regional para los equipos brasileños, que llegaron a 25 títulos en el historial de la competición e igualaron la marca de los conjuntos argentinos.

El equipo de Río de Janeiro se convirtió en el primer tetracampeón brasileño y superó el registro de Palmeiras, Sao Paulo, Santos y Gremio. Con su éxito, alcanzó a los argentinos River Plate y Estudiantes de La Plata. Por delante solo quedaron Independiente (7), Boca Juniors (6) y Peñarol (5).

