Nápoles vence 2-0 a Lazio en un partido que termina en caos con tres tarjetas rojas

El campeón defensor Napoli registró una cómoda victoria por 2-0 ante Lazio para colocarse segundo en la Serie A el domingo, mientras continuaba su buen estado de forma desde finales de 2025.

Leonardo Spinazzola y Amir Rrahmani anotaron en la primera mitad del primer partido de Napoli en 2026.

Hubo un final tenso, con tres tarjetas rojas en los últimos diez minutos.

El defensor de Lazio, Adam Marušić, y su homólogo de Napoli, Pasquale Mazzocchi, fueron expulsados tras involucrarse en una pelea que se convirtió en una trifulca, con el entrenador de Napoli, Antonio Conte, tratando de separar a ambos bandos.

El delantero de Lazio, Tijjani Noslin, ya había sido expulsado en el minuto 81 tras recibir una segunda tarjeta amarilla.

Napoli se colocó a un punto del líder de la Serie A, AC Milan, y uno por encima del Inter de Milán, que juega contra Bolonia más tarde.

Inter recibirá a Napoli el próximo fin de semana.

Napoli había terminado el año pasado en buena forma con una victoria por 2-0 sobre Cremonese, poco después de ganar la Supercopa de Italia.

Los visitantes tomaron la delantera en el minuto 13. Matteo Politano se retorció y giró por la banda derecha antes de poner un centro para que Spinazzola rematara de volea.

Napoli duplicó su ventaja en el minuto 33 cuando Rrahmani cabeceó un tiro libre de Politano hacia la esquina inferior derecha.

La única nota negativa para Napoli, aparte de la tarjeta roja, fue ver a David Neres teniendo que ser ayudado a salir en el minuto 70 después de que el extremo en forma cayera con un aparente problema en el tobillo, sumándose a la ya larga lista de lesiones del equipo.

