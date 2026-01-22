Naomi Osaka modera su atuendo de entrada y sube la intensidad en el Abierto de Australia

La moda y la fricción han sido las características definitorias para Naomi Osaka en las primeras dos rondas del Abierto de Australia que no podrían haber sido más diferentes.

Osaka doblegó 6.3, 4-6, 6-2 a Sorana Cirstea en un tensa duelo en la arena Margaret Court Arena el jueves por la noche. El último golpe de Cirstea acabó en la red.

Las dos apenas intercambiaron un apretón de manos sobre la red. Cirstea miró brevemente en dirección a Osaka y luego volteó la cabeza

Mientras caminaban hacia la silla del árbitro, Osaka preguntó: “¿Y qué fue eso?”

Cirstea respondió directamente a la dos veces campeona del Abierto de Australia, molesta cómo Osaka se animaba en ciertos momentos del partido.

"Al parecer, muchos '¡vamos!' que le molestaron", dijo Osaka. "Pero bueno. Creo que este fue su último Abierto de Australia, así que, ok, lamento si se enfadó por eso."

Osaka se emocionó en su entrevista en la cancha cuando se le pidió que aclarara por qué la tensión aumentó con la rumana de 35 años, diciendo: "Ella podría haberme pedido (que parara)."

“Honestamente... nadie se ha quejado de eso antes. Además, la jueza no me dijo que estaba equivocada, la jueza dijo que estaba bien. Como que pensé que ya habíamos superado eso”, indicó.

Dijo que estaba abierta a hablarlo con Cirstea.

"Supongo que las emociones estaban muy a flor de piel para ella. También quiero disculparme", dijo Osaka. “Creo que las primeras cosas que dije en la cancha fueron irrespetuosas. No me gusta faltar al respeto a la gente. Eso no es lo que hago”.

Cirstea dijo que el asunto se exageró y que preferiría reflexionar sobre sus décadas de experiencia en el Abierto de Australia.

"No hubo drama. Fue solo un intercambio de cinco segundos entre dos jugadoras que han estado en el circuito durante mucho tiempo", dijo. “Se queda entre nosotras”.

El final tenso contrastó fuertemente con la gran entrada de Osaka que se hizo viral dos días antes por su victoria en la primera ronda sobre Antonia Ruzic.

Para la segunda ronda, prescindió del sombrero de ala ancha de alta costura, el velo y la sombrilla, pero aún llevaba el vestido inspirado en medusas, una chaqueta de calentamiento a juego en los mismos tonos acuáticos de azul y verde, y una visera.

"Solo algo divertido que me gusta hacer en la cancha. Me gusta expresarme a través de la ropa", dijo Osaka sobre sus diseños de entrada a la cancha.

"Estoy realmente contenta de que les guste", agregó, mirando a dos mujeres en la multitud que tenían réplicas del sombrero de ala ancha y el velo que Osaka usó para su entrada en el partido anterior. “Por cierto, ustedes se ven realmente geniales”.

___

Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes