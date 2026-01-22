Gilgeous-Alexander anota 40 puntos y Thunder supera a Bucks 122-102

Shai Gilgeous-Alexander anotó 40 puntos, repartió 11 asistencias y capturó siete rebotes, y el Thunder de Oklahoma City, líder de la NBA, superó múltiples ausencias por lesiones para aplastar 122-102 a los Bucks de Milwaukee el jueves por la noche.

El Thunder ganó por séptima vez en ocho partidos a pesar de jugar sin Jalen Williams (distensión en el isquiotibial derecho), Isaiah Hartenstein (distensión en el sóleo derecho), Alex Caruso (distensión en el aductor derecho), Aaron Wiggins (dolor en la ingle derecha) y Jaylin Williams (contusión en el glúteo izquierdo).

Gilgeous-Alexander asumió la responsabilidad, ya que el actual Jugador Más Valioso lanzó 16 de 19 desde el campo.

Ajay Mitchell de Oklahoma City anotó 18 puntos en la primera mitad y terminó jugando 25 minutos antes de salir con una contusión en la cadera. Kenrich Williams también anotó 18 unidades para el Thunder, que lanzó un 54.4% desde el campo.

Giannis Antetokounmpo de Milwaukee tuvo 19 tantos, 14 rebotes y siete asistencias.

Los Bucks no contaron con Myles Turner debido a un esguince en el tobillo izquierdo y Kevin Porter Jr. por una distensión en el oblicuo. El entrenador de los Bucks, Doc Rivers, dijo antes del partido que Turner estaba día a día, pero que Porter "no va a jugar pronto".

La lesión de Porter resultó en más tiempo de juego para Cole Anthony, quien respondió con 17 puntos desde el banquillo. Bobby Portis añadió 15 y un récord personal de nueve asistencias.

Milwaukee perdió a pesar de obtener 46 puntos de su banca.

___

Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes