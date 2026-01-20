La campeona defensora Madison Keys remonta y avanza a la 2da ronda del Abierto de Australia

La campeona defensora Madison Keys tuvo dificultades al principio, pero logró vencer a Oleksandra Oliynykova de Ucrania 7-6 (6), 6-1 en un partido de primera ronda el martes en el Abierto de Australia.

Keys, novena favorita en la presente edición, se metió en un gran problema en la Rod Laver Arena, pero se recuperó. Estaba perdiendo 4-0 en el primer set y remontó para forzar un desempate contra la ucraniana.

Oliynykova, jugando en su primer cuadro principal de un Grand Slam, también se adelantó 4-0 en el desempate, pero no pudo aprovechar dos puntos para ganar el, lo que le dio a Keys la apertura que necesitaba para llevarse el parcial.

El primer set duró uno hora y 12 minutos.

Oliynykova mantuvo a Keys fuera de ritmo, particularmente en el primer set, con tiros aleatorios, que incluyeron globos altos — tiros lunares — que obligaron a Keys a retroceder profundamente detrás de la línea de fondo. La fuerte defensa de la ucraniana y su juego poco ortodoxo también la mantuvieron en el partido al principio.

La remontada de Keys en el primer set claramente agotó la energía de la ucraniana, quien poco a poco se vio abrumada por el poder y el ritmo de la campeona defensora.

Keys está jugando en su duodécimo Abierto de Australia y su quincuagésimo torneo de Grand Slam en general. Después de perder su primer partido del cuadro principal aquí — contra Zheng Jie en 2012 — Keys ha ganado 11 partidos de primera ronda consecutivos.

