El nadador británico de resistencia Lewis Pugh ha nadado en el Polo Norte y en la Antártida para llamar la atención sobre causas medioambientales. Pero enfrentarse a aguas heladas y condiciones extremas no lo preparó para su último desafío: nadar el estrecho de Ormuz mientras cerca se producen ataques y explosiones en petroleros.

Pugh, quien es patrono de los océanos de Naciones Unidas, pasó tres días esta semana nadando en tramos de la peligrosa vía marítima para subrayar cómo la guerra con Irán amenaza el hábitat y la vida salvaje de la zona.

Armado con un bañador, gafas y un gorro con el logo de la ONU, el deportista partió de la península de Musandam, en el extremo sur del estrecho, y terminó rodeando el cabo de Ormuz, un periplo de unos 15 kilómetros (9,3 millas). Se cree que Pugh es la primera persona en realizar una travesía de larga distancia a nado allí desde que comenzó la guerra.

El deportista relató que, minutos después de entrar al agua el lunes, escuchó dos fuertes explosiones que sacudieron el mar.

“Levanté la vista y pude ver que un petrolero a unos cuatro kilómetros había sido alcanzado", contó a The Associated Press a su regreso a Londres. “La explosión fue muy fuerte, dos estallidos, y luego llegaron aviones de combate. Y en ese momento me di cuenta de que teníamos que salir de allí de inmediato”.

Pugh, de 56 años, logró completar la hazaña tras más paradas y reinicios, incluido el paso junto a otra embarcación que lanzó bolas de fuego al cielo después de ser atacada.

“La mayoría de la gente, cuando piensa en el estrecho de Ormuz, piensa en una ruta de navegación”, señaló. “Pero también es uno de los lugares más hermosos en los que he estado… es uno de los tesoros del mundo natural”.

“Con todos estos barcos hundiéndose, esta zona está bajo una amenaza grave”, añadió. “Van a hacer falta años, décadas, para que esta zona se recupere”.

Contaminación por crudo de barcos dañados amenaza a delfines y manglares

En las últimas semanas, Irán ha incrementado los ataques contra embarcaciones que, según afirmó, transitaban por rutas no autorizadas en el estrecho, mientras busca imponer su control sobre la crucial vía marítima, por la que pasaba una quinta parte de todo el petróleo comercializado antes de que Estados Unidos e Israel iniciaran la guerra el 28 de febrero.

Varios petroleros han chocado también con las minas submarinas colocadas por Teherán, y en algunos casos explotaron y ardieron en llamas, incluyendo un buque cisterna con más de dos millones de barriles de crudo a bordo.

Pugh advirtió que el petróleo que se filtra de las decenas de petroleros dañados desde febrero podría generar problemas persistentes para los animales de la región, así como para sus costas, arrecifes de coral y bosques de manglar.

Describió haber visto a numerosos delfines siguiendo su embarcación mientras se adentraba en la zona, además de tortugas y águilas pescadoras. También se maravilló con los cientos de tortugas que vio durante una travesía a nado a lo largo de la costa omaní antes de la guerra.

“Cuando el petróleo entra ahí, cuando entra la contaminación química, se vuelve muy, muy difícil limpiar ese tipo de desastre”, afirmó. “Dura generaciones”.

El reto coincidió con ataques a buques

Pugh tiene mucha experiencia enfrentándose a temperaturas extremas y a depredadores, incluyendo tiburones blancos. Pero nadar en una zona de conflicto le presentó peligros completamente nuevos.

Por cuestiones de seguridad, el desafío se realizó por tramos durante tres días, con un total de unas seis horas y media de nado. El deportista recordó haber visto cómo un buque de gas era alcanzado cuando regresaba al puerto el segundo día.

“Nunca jamás olvidaré pasar junto a ese gasero, el olor de los químicos y luego las llamas; eran literalmente como bolas de fuego que subían al cielo. Alrededor del barco, el agua estaba ardiendo”, explicó.

“Y pensar en el impacto que una baja como esta tiene sobre la naturaleza… fue muy, muy contundente”, declaró.

Usar el deporte para impulsar causas verdes

Pugh ha pasado gran parte de los últimos 40 años nadando en lugares que van desde la Antártida hasta el mar Rojo, y desde el canal de la Mancha hasta otros escenarios, para pedir más acciones que protejan los entornos marinos del cambio climático, la contaminación y la pérdida de biodiversidad.

Fue el primer deportista en nadar a través del Polo Norte y en completar una travesía de larga distancia en cada uno de los océanos del mundo. En 2023, nadó los 507 kilómetros (315 millas) del río Hudson para destacar la importancia de los ríos limpios.

Su fundación sostiene que estos retos han ayudado a lograr acuerdos oficiales para proteger más de 3,5 millones de kms cuadrados (alrededor de 1,35 millones de millas cuadradas) de océano vulnerable.

Algunos han apodado a la combinación de hazañas épicas nadando y el enfoque político de Pugh como “la diplomacia del Speedo”.

“El deporte abre puertas, crea diálogo, permite que la gente empiece a pensar en estos temas importantes”, manifestó Pugh.

“Mi mensaje es muy simple: Tenemos que detener la guerra. Tenemos que abrir el estrecho y tenemos que limpiar la contaminación”, agregó.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.