Nikola Jokic anotó 26 puntos, repartió 11 asistencias y capturó siete rebotes para que los Nuggets de Denver derrotaran el viernes 133-124 a los Rockets de Houston en un disputado encuentro de la Copa NBA.

Christian Braun y Cameron Johnson anotaron 19 puntos cada uno por los Nuggets en un duelo que registró 32 vueltas en el marcador y 17 empates. Ninguno de los dos equipos tuvo una ventaja de más de cinco puntos sino hasta que quedaban 2:01 minutos.

La victoria fue la sexta de Denver en ocho partidos; los dos más recientes han sido contra los Rockets y los Celtics de Boston, que en conjunto tienen marca de 23-9.

Aaron Gordon sumó 18 puntos por los Nuggets, mientras DeMar DeRozan anotó 15 y Jamal Murray aportó 14 puntos y siete asistencias. Jokic anotó 24 puntos en la segunda mitad, incluidos 18 en el tercer cuarto.

Alperen Sengun, quien jugó el primer cuarto con gafas protectoras después de sufrir un rasguño en la córnea en una victoria el miércoles contra Indiana, lideró a Houston con 28 puntos, 11 rebotes y 10 asistencias para su segundo triple-doble de la temporada.

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