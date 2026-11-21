Los Colts de Indianápolis nunca tuvieron una oportunidad contra los Texans de Houston.

La Semana 11 de la NFL comenzó el jueves con una paliza de 26-3 propinada por los Texans a Indianápolis. Podría haber varios partidos más desequilibrados este fin de semana.

Sólo dos duelos involucran a equipos con récord ganador que se enfrentan entre sí. Cinco de los 13 encuentros de esta semana tenían líneas de doble dígito, incluido el duelo Colts-Texans. Houston era favorito por 12 1/2 puntos.

Los Colts (3-8) se adelantaron 3-0 en la primera posesión y luego interceptaron un envío de C.J. Stroud, pero Spencer Shrader falló un gol de campo. A partir de ahí, todo marchó a favor de los Texans (4-6).

El equilibrio competitivo es un sello distintivo de la NFL — 84 partidos se han decidido por una sola anotación. Pero esta temporada ha habido una división notable entre los mejores y los peores equipos de la liga.

Quince equipos tienen un porcentaje de victorias por encima de .600, incluidos 10 con .667 o mejor. Once equipos actualmente tienen un porcentaje de victorias por debajo de .400, incluidos 10 con .333 o peor.

Los Bills y los 49ers tienen marca de 8-1. Los Chiefs, Jaguars, Bengals, Broncos, Lions, Vikings y Bears tienen cada uno 7-2.

Mientras tanto, los Chargers, Dolphins y Titans tienen cada uno 1-8. Los Eagles están 2-7.

La División Sur de la Conferencia Nacional tiene cuatro equipos con récord perdedor y podría terminar con un campeón divisional por debajo de .500 por tercera vez en cinco años. Existe la posibilidad de que el ganador del Este de la Nacional tenga una foja deficitaria. Los Giants de Nueva York (5-3-1) están en el primer lugar, pero tienen un calendario difícil en el tramo final.

Varios factores han contribuido a que tantos equipos estén teniendo problemas para ganar partidos. Las lesiones han sido la razón principal para algunos clubes.

Filadelfia

Los Eagles eran candidatos al título antes de la campaña. Habían aparecido cinco veces consecutivas en los playoffs, con dos campeonatos de la Conferencia Nacional y un título del Super Bowl.

Sin embargo, Filadelfia quedó plagada de lesiones. El quarterback Jalen Hurts jugó cinco partidos antes de que un problema de coágulos sanguíneos terminara su temporada. El corredor Saquon Barkley y el receptor abierto DeVonta Smith se han perdido varios encuentros.

El tackle derecho All-Pro Lane Johnson se retiró. El centro Cam Jurgens fue traspasado.

“Creo que los competidores pelean sin importar las circunstancias. Los competidores no siempre ganan, pero siempre luchan; creo que ése es siempre el mensaje, sin importar cuáles sean las circunstancias", explicó el entrenador Nick Sirianni.

"Ahora mismo, estamos en el lugar en el nos hemos metido. Es nuestro trabajo salir de aquí. Mientras veamos que todavía hay esperanza, todavía hay cosas que están pasando en nuestra división que aún brindan esperanza de que se puede darle la vuelta a esto”.

Los Eagles todavía están técnicamente en la pelea por los playoffs porque la división es débil.

Baltimore

Las lesiones de Lamar Jackson torpedearon a los Ravens (4-6). Han perdido cinco partidos seguidos.

Jackson se perdió tres de ellos y lanzó un pase en el otro. Baltimore terminó traspasando por Jacoby Brissett después de perder a Tyler Huntley por una lesión en un dedo de un pie, lo que puso fin a su temporada.

Los Ravens cayeron ante los Chargers en la primera aparición de Brissett como titular. A los Ravens les costará volver a la lucha por los playoffs sin Jackson, quien se recupera de una cirugía en el pulgar.

“Hay jugadores aquí que tienen historial. No es que necesariamente les falte confianza individual, pero también se trata de crear procesos que conduzcan al rendimiento", coomentó el entrenador Jesse Minter. "Obviamente, eso es lo que perseguimos, y eso es lo que seguiremos persiguiendo. Así que estamos más enfocados en eso que en cualquier otra cosa”.

Chargers de Los Ángeles

Se suponía que la incorporación del coordinador ofensivo Mike McDaniel ayudaría a llevar al equipo al siguiente nivel después de temporadas consecutivas de 11-6 que terminaron con derrotas en la primera ronda de los playoffs.

Pero Justin Herbert está teniendo la peor temporada de su carrera, con apenas seis pases de touchdown y 11 intercepciones en nueve partidos. El esquema de McDaniel no ha sido el ajuste adecuado para Herbert.

Las lesiones en la línea ofensiva tampoco han ayudado. El centro Tyler Biadasz quedó fuera por el resto de la temporada en agosto.

El tackle izquierdo Rashawn Slater fue colocado en la lista de lesionados después de la Semana 4. El tackle derecho Joe Alt se perdió un par de partidos.

“Se trata de ganar el próximo partido, ésa es la mentalidad. Liga de una semana; pensar en lo que podemos hacer con lo que es y con lo que tenemos, con esa oportunidad justo delante de nosotros", recalcó el entrenador Jim Harbaugh. "Es lo único que importa, eso lo es todo para nosotros”.

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