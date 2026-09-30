Baltimore-Dallas en Brasil promedia 24,9 millones en CBS, récord NFL fuera de EEUU

La victoria de Baltimore por 34-31 sobre Dallas en Río de Janeiro, Brasil, promedió 24,9 millones de espectadores en CBS el domingo, lo que la convirtió en el partido internacional de la NFL más visto en la historia.

Según Nielsen, la audiencia alcanzó un pico de más de 30 millones durante los minutos finales, cuando Tyler Loop, de Baltimore, convirtió un gol de campo de 56 yardas en la última jugada. También fue el partido de la Semana 3 más visto en CBS desde 2014.

El partido de la Semana 1 de este año en Australia entre los 49ers de San Francisco y los Rams de Los Ángeles promedió 18,5 millones en Estados Unidos en Netflix. El partido del viernes por la noche de la Semana 1 del año pasado en Brasil entre los Chargers de Los Ángeles y los Chiefs de Kansas City también promedió 18,5 millones en YouTube.

La doble cartelera de CBS del domingo promedió 21,45 millones, su doble cartelera de septiembre más vista desde 2014.

Los otros seis partidos internacionales del año pasado se transmitieron por NFL Network y promediaron 6,2 millones.

Esta temporada hay siete partidos internacionales más, incluido el duelo del domingo entre Indianapolis y Washington en Londres. NFL Network transmitirá cinco partidos, mientras que el encuentro del 15 de noviembre entre Nueva Inglaterra y Detroit en Múnich, Alemania, se emitirá por Fox, y el partido en Ciudad de México entre Minnesota y San Francisco del 22 de noviembre se transmitirá por NBC.

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