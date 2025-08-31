Muy cambiadas, Naomi Osaka y Coco Gauff se reencuentran en el US Open después de 6 años

Tantas cosas le han sucedido a Naomi Osaka — en el tenis y fuera del tenis — desde que enfrentó por primera vez contra Coco Gauff en el Abierto de Estados Unidos en 2019.

Durante ese tiempo, Osaka ha ganado dos trofeos de Grand Slam para elevar su total de carrera a cuatro, ha ayudado a iniciar una conversación global sobre la salud mental al revelar que sufre de ansiedad y depresión, ha tomado una serie de descansos del circuito y se ha convertido en madre.

El enfrentamiento del lunes entre Gauff y Osaka en la cuarta ronda en Flushing Meadows sirve como un recordatorio — para ellas y para otros — de esa noche hace seis años, así como de todo lo que ha sucedido desde entonces.

"Estar en este punto de mi vida y jugar contra ella de nuevo," dijo Osaka, “es, honestamente, para mí... algo especial”.

Osaka tenía 21 años y era la campeona vigente del Abierto de Estados Unidos y del Abierto de Australia; Gauff tenía 15 años y jugabaen apenas su segundo Grand Slam y el primero en Nueva York. Osaka ganó en sets seguidos en el estadio Arthur Ashe, pero lo más memorable fue lo que sucedió después del último punto.

Gauff estaba llorando, y Osaka se acercó para consolarla y sugerirle que se dirigiera al público, algo muy inusual para la perdedora de un partido. Pero Osaka sabía que los fanáticos querrían escuchar a la joven estadounidense que ya mostraba signos de convertirse en la estrella que es hoy.

"Recuerdo que fue un momento difícil para mí, porque era un partido muy esperado. Recuerdo haber pensado en retrospectiva y supongo que me puse demasiada presión pensando que tal vez tenía una oportunidad en ese momento de realmente hacer algo, lo cual definitivamente hice," dijo Gauff el sábado, "pero creo que simplemente sentí más expectativa de la que debería, que tal vez creencia."

Osaka recuerda que vio el talento y aplomo que poseía Gauff para una jugadora tan joven.

"Pensé que se manejó muy bien," dijo Osaka, quien está sembrada como la número 23 en Flushing Meadows y recientemente comenzó a trabajar con el exentrenador de Iga Swiatek, Tomasz Wiktorowski, "y sabía que iba a volver allí."

Después de ganar el Abierto de Estados Unidos nuevamente en 2020, Osaka triunfó en el Abierto de Australia en enero de 2021. En el siguiente torneo de Grand Slam, se retiró antes de su partido de segunda ronda y explicó las luchas fuera de la cancha con las que había estado lidiando, luego tomó el primero de varios descansos por salud mental.

La última vez que alcanzó la cuarta ronda de un major fue hace cuatro años y medio en Australia. Estuvo fuera del circuito durante parte de ese período mientras estaba de baja por maternidad.

El sábado, habló sobre su "viaje para volver aquí."

"Simplemente me siento feliz," dijo Osaka, de 27 años, "porque siento que todo mi arduo trabajo está dando frutos."

Gauff, ahora de 21 años, ganó el Abierto de Estados Unidos en 2023 y el Abierto de Francia en junio y está sembrada como la número tres en Nueva York mientras trabaja con un experto en biomecánica para mejorar su problemático servicio.

"Naomi y yo no somos súper cercanas ni nada, pero definitivamente somos amigables entre nosotras. La apoyo desde lejos en todas las cosas que ha hecho dentro y fuera de la cancha," dijo Gauff.

"Sería una especie de situación de déjà vu genial," dijo, adivinando que este reencuentro también estará en el Ashe, "pero con suerte será un resultado diferente."

