Markkanen anota 29 y George suma 28 en victoria de Jazz 133-125 sobre Rockets

Associated Press
Martes, 02 de diciembre de 2025 00:27 EST
ROCKETS JAZZ
ROCKETS JAZZ (AP)

Lauri Markkanen anotó 29 puntos y Keyonte George añadió 28 mientras el Jazz de Utah superó el lunes por la noche 133-125 a los Rockets de Houston.

Kevin Durant, impreciso durante gran parte del juego, anotó 16 de sus 32 puntos en el último cuarto para Houston. Alperin Sengun logró 31 puntos y empató su récord personal con 14 asistencias. Amen Thompson sumó 23 puntos para los Rockets (13-5), que habían ganado cinco seguidos como visitantes.

Una bandeja de Sengun acercó a los Rockets a 126-123 con 52.7 segundos restantes, pero George encestó cinco de seis tiros libres y añadió un robo en el tramo final para asegurar la victoria.

Los equipos jugaron el domingo por la noche en Utah y los Rockets se impusieron con una victoria de 129-101. Este fue un contraste notable ya que los Jazz lideraron casi todo el juego.

George, quien no anotó y tuvo ocho pérdidas de balón el domingo, lanzó ocho de 14 desde el campo y repartió ocho asistencias.

Jusuf Nurkic tuvo un máximo de temporada de 18 puntos y nueve rebotes antes de salir por faltas, y Ace Bailey añadió 13 puntos mientras Utah (6-13) mejoró a 6-seis en casa.

___

Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes

