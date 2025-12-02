Mets acuerdan contrato con el relevista agente libre Devin Williams, según fuente de AP

El relevista agente libre Devin Williams acordó un contrato con los Mets de Nueva York, dijo el lunes por la noche una persona familiarizada con las negociaciones a The Associated Press.

La persona habló con la AP bajo condición de anonimato porque el acuerdo estaba pendiente de un examen físico y no había sido anunciado.

Varios informes de medios indicaron que las partes acordaron un contrato de tres años.

Williams pasó la última temporada al otro lado de la ciudad con los Yankees de Nueva York, logrando un récord de 4-6 con un promedio de carreras limpias de 4.79, el peor de su carrera, y 18 salvamentos en 22 oportunidades. Perdió el puesto de cerrador, lo recuperó y luego lo perdió nuevamente antes de terminar el año con cuatro salidas sin permitir carreras durante los playoffs de la Liga Americana.

El derecho de 31 años es dos veces All-Star y ha ganado dos veces el Premio Trevor Hoffman al Relevista del Año de la Liga Nacional con los Cerveceros de Milwaukee. También fue votado como el Novato del Año de la Liga Nacional en 2020.

Milwaukee traspasó a Williams a los Yankees a cambio del lanzador Néstor Cortés y el infielder Caleb Durbin el pasado diciembre.

Con los Mets, Williams podría reemplazar al cerrador agente libre Edwin Díaz o complementarlo en un bullpen renovado.

Williams estaba lanzando para los Cerveceros cuando permitió un jonrón de ventaja al toletero de los Mets, Pete Alonso, en el decisivo Juego tres de su Serie de Comodines de la Liga Nacional 2024. El batazo de tres carreras puso a Nueva York por delante en la novena entrada.

Conocido por su engañoso cambio de velocidad, Williams ponchó a 90 bateadores y otorgó 25 bases por bolas en 62 entradas a lo largo de 67 apariciones durante su única temporada con los Yankees.

El escritor de béisbol de AP, Ronald Blum, contribuyó a este informe.

