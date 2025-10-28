Murray anota 43 puntos, Jokic logra triple-doble y Nuggets vencen 127-114 a Timberwolves

Jamal Murray anotó 23 de sus 43 puntos en el tercer cuarto y Nikola Jokic logró un triple-doble mientras los Nuggets de Denver vencieron 127-114 a los Timberwolves de Minnesota , que estaban mermados, 127-114 el lunes por la noche.

Los Timberwolves jugaron sin su estrella, el escolta Anthony Edwards, quien se perderá al menos una semana debido a una distensión en el tendón de la corva derecha tras lesionarse en el partido del domingo contra Indiana. El escolta suplente Jaylen Clark también se perdió el juego por una rigidez en la pantorrilla izquierda.

Jokic terminó con 25 puntos, 19 rebotes y 10 asistencias, logrando su tercer triple-doble en tres juegos esta temporada. Ahora tiene 167 triples-dobles en su carrera, ocupando el tercer lugar en la lista histórica de la NBA.

Murray encestó 16 de 29 tiros y logró cinco triples para los Nuggets, quienes superaron a los Timberwolves 45-29 en el tercer cuarto para superar un déficit de ocho puntos al medio tiempo.

Tim Hardaway Jr. anotó 20 unidades y Peyton Watson añadió 12 para Denver.

Jaden McDaniels lideró a Minnesota con 25 tantos, mientras que Julius Randle anotó 24 y Naz Reid tuvo 18.

Minnesota lideraba 65-57 al medio tiempo, pero Murray abrió el tercer cuarto con cinco puntos rápidos con un tiro en suspensión y un triple. Su tercer triple del cuarto puso a Denver al frente 79-78. Hardaway encestó un par de triples al final del cuarto para ampliar la ventaja de Denver a 102-94 después de tres cuartos.

Los Nuggets perdieron los cuatro partidos de la temporada regular contra Minnesota el año pasado, pero claramente se beneficiaron de la ausencia de Edwards, quien promedió 31,5 puntos por partido contra Denver la temporada pasada.

