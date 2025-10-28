Minnesota se lleva el primer juego de la primera ronda ante el Sounders en la tanda de penales

Dayne St. Clair realizó una atajada clave en la tanda de penales y Minnesota United venció el lunes 3-2 al Seattle Sounders en penales después de que empataron sin goles en el tiempo reglamentario en el primer partido al mejor de tres en la primera ronda de la postemporada.

Seattle recibirá el juego 2 de la serie el tres de noviembre.

St. Clair se mantuvo no necesitó adivinar para detener el disparo decisivo de Álex Roldán. Luego, el mediocampista de Seattle, Cristian Roldan, golpeó el travesaño en la cuarta ronda.

Kelvin Yeboah, Nectarios Triantis y Joaquín Pereyra anotaron cada uno un penal para Minnesota. Julian Gressel tuvo la oportunidad de darles la victoria anticipada, pero su intento se fue al poste.

Pero el mediocampista de Seattle, Danny Leyva, también golpeó el poste, entregando la victoria a Minnesota.

El año pasado, Minnesota ganó dos tandas de penales en una serie de primera ronda para avanzar a las semifinales de la Conferencia Oeste.

Seattle entró con un imponente récord de doce victorias, tres derrotas y dos empates sobre Minnesota en juegos de temporada regular, pero Minnesota ganó los dos enfrentamientos de este año contra el Sounders.

___

Deportes AP: https://apnews.com/deportes