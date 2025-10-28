76ers sin Embiid superan 136-124 al Magic gracias a 43 puntos de Tyrese Maxey

Tyrese Maxey anotó 43 puntos, incluidos ocho consecutivos durante un tramo crucial del último cuarto, mientras que el novato VJ Edgecombe sumó 26 unidades y los 76ers de Filadelfia, sin Joel Embiid, mejoraron a 3-0 al superar el lunes 136-124 al Magic de Orlando.

A Embiid, el MVP de 2023 y dos veces campeón anotador, le dieron la noche libre para descansar su rodilla izquierda reparada quirúrgicamente. Después de jugar solo 19 partidos la temporada pasada, Embiid disputó los dos primeros con una restricción de 20 minutos.

Filadelfia se las arregló bien sin su estrella en la posición de pívot. Maxey siguió un triple con una canasta en penetración con poco más de un minuto restante que le dio a los 76ers una cómoda ventaja de 12 tantos. Maxey promedia 37 puntos por partido. Edgecombe, la tercera selección en el draft de la NBA, sigue impresionando y ha acumulado 75 unidades en tres partidos. Kelly Oubre Jr. contribuyó con 25 puntos.

Paolo Banchero anotó 32 puntos para liderar al Magic, que comenzó un viaje de cinco partidos en diez días con su tercera derrota consecutiva. Desmond Bane aportó 24 tantos y Franz Wagner añadió 22.

