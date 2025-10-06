Mundial Sub20: Colombia gana el grupo F y enfrentará a Sudáfrica en octavos de final

Colombia empató el domingo en la noche 1-1 con Nigeria y avanzó a los octavos de final del Mundial Sub20, donde enfrentará el miércoles a Sudáfrica.

El capitán cafetero Kener González abrió la cuenta a los 51 minutos con un derechazo que se desvió en la defensa nigeriana. Daniel Barney decretó el empate a los 86 minutos con un tiro penal en el estadio Fiscal de Talca.

Los dirigidos por César Torres quedaron igualados con Noruega con cinco puntos pero ganaron el grupo F al recibir una tarjeta amarilla menos que los nórdicos.

Noruega empata y termina segundo

Noruega empató el domingo 1-1 contra Arabia Saudí y avanzó como segundo mejor del grupo F.

El delantero Niklas Fuglestad puso en ventaja a los noruegos a los 46 minutos tras definir de zurda un pase de su arquero Sander Ostyraat. Los árabes igualaron a los 53 con un penal convertido por Talal Haji en el estadio El Teniente de Rancagua.

Estados Unidos cae ante Sudáfrica

Sudáfrica venció el domingo 2-1 a Estados Unidos para avanzar a octavos del Mundial Sub20 como segundo mejor equipo del grupo E.

El defensor Noah Cobb conectó a los 12 un centro de pelota parada para darle la ventaja a los estadounidenses, que ya clasificados alinearon muchos suplentes en el estadio El Teniente de Rancagua.

A los 17, su compañero de zaga Joshua Wynder convirtió en su propia meta al intentar despejar un centro a la carrera de Thato Sibiya. A los 47, un centro de la muerte de Shakeel April fue definido de zurda por Gomolemo Kekana para el gol de la victoria.

Estados Unidos enfrentará el jueves a Italia en octavos.

Francia aplasta a Nueva Caledonia

Con un triplete de Andrea Le Borgne y un doblete de Lucas Michal, Francia goleó el domingo 6-0 a Nueva Caledonia para avanzar a los octavos de final como uno de los cuatro mejores terceros de la fase de grupos.

Le Borgne, un volante de 18 años que milita en el Como italiano de Cesc Fábregas, marcó a los 11, 82 y 93. Michal, el delantero del AS Mónaco, ingresó en el entretiempo y anotó a los 55 y 84, mientras que el atacante Gabin Bernardeau convirtió de tiro libre a los 91 en el estadio Fiscal de Talca.

Francia terminó tercero en el grupo E con los mismos seis puntos que Estados Unidos y Sudáfrica, pero con peor diferencia de goles.