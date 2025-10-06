Los Titans rompen racha de diez derrotas con improbable remontada 22-21 ante los Cardinals

Cam Ward lanzó para un récord personal de 265 yardas, Joey Slye hizo un gol de campo de 29 yardas cuando el tiempo expiró y los Titans de Tennessee rompieron una racha de diez derrotas con una improbable remontada en el último cuarto, venciendo 22-21 a los Cardinals de Arizona el domingo.

Los Titans (1-4) estaban detrás 21-6 en el cuarto período, pero aprovecharon dos enormes errores de los Cardinals para ganar el juego.

Emari Demercado parecía haber corrido para un touchdown de 72 yardas que sellaría el juego con 12:51 restantes, pero el corredor soltó el balón en celebración justo antes de entrar en la zona de anotación. En lugar de darle a los Cardinals una ventaja de 28-6, se dictaminó que fue un balón suelto que salió por el fondo de la zona de anotación, dando la posesión a los Titans en su yarda 20.

Tennessee aprovechó el error, avanzando 80 yardas para su primer touchdown en ocho cuartos. Calvin Ridley atrapó un pase de 47 yardas durante la serie de anotación, que fue culminada por una carrera de touchdown de una yarda de Tony Pollard, dejando el marcador 21-12.

Slye falló el punto extra, manteniendo el juego en dos posesiones.

Arizona (2-3) cometió otro gran error más tarde cuando Dadrion Taylor-Demerson interceptó un pase de Ward pero inmediatamente soltó el balón. El receptor de los Titans, Tyler Lockett, cayó sobre el balón en la zona de anotación, reduciendo la ventaja de los Cardinals a 21-19 con 4:51 restantes.

Los Cardinals tuvieron la oportunidad de cerrar el juego en ofensiva, pero no lo lograron. Patearon el balón a los Titans con dos minutos restantes y Ward completó un pase de 38 yardas a Ridley en la serie ganadora, preparando el gol de campo de Slye.

