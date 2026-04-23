“Como Navidad”: cómo el NFL Draft se convirtió en el día más emocionante y decisivo del año en la NFL

El polvo ya se asentó tras el Super Bowl, con los Seattle Seahawks en lo más alto de la NFL. Sin embargo, este jueves por la noche en Pittsburgh la atención volverá a centrarse en el futuro, cuando las decisiones tomadas tras miles de horas de análisis y el trabajo conjunto de cientos de especialistas definan el rumbo de jugadores, entrenadores y aficionados.

El proceso fue largo y exigente, comenzó en agosto y ahora entra en su etapa decisiva: iniciar nuevos proyectos o dar los últimos ajustes a planteles que aspiran a replicar el éxito de Seattle, aunque dominar este proceso sigue fuera del alcance incluso de las mentes más brillantes del fútbol americano.

Esa incertidumbre, sumada al debate constante y a las predicciones cruzadas, alimenta una maquinaria de contenido que mantiene a la NFL en el centro de la escena. Así, pese a contar con solo 17 partidos de temporada regular, la liga logra dominar gran parte del calendario deportivo en Estados Unidos, incluso frente a competiciones con mucha más actividad.

“Sacando el día en que me casé, es el día más emocionante del año”, dijo Rick Spielman, exgerente general de los Minnesota Vikings y actual asesor de los New York Jets, en diálogo con Independent. “Aunque mejor no se lo digan. Nuestro aniversario me encanta, pero el draft es otra cosa”.

Spielman participó en decisiones que marcaron carreras. En 2007, los Vikings eligieron con el séptimo pick al corredor Adrian Peterson. Años después, ya como gerente general, en 2020 tomó en el puesto 22 a Justin Jefferson, a quien muchos consideran hoy el mejor receptor de la liga.

open image in gallery El jugador de Texas Tech David Bailey forma parte del Combine de la NFL 2026 ( Getty )

El dilema es siempre el mismo: ¿cuánto riesgo está dispuesto a asumir un equipo? ¿Conviene apostar por una superestrella o alcanza con un buen cuerpo técnico y un grupo de jugadores muy sólidos, con contratos iniciales accesibles, para pelear por el trofeo Lombardi?

“Los jugadores tienen 17 partidos, pero un gerente general tiene una sola oportunidad: el draft”, explicó Rick Spielman. “Por eso es tan emocionante. Todo empieza en agosto, cuando los scouts salen a recorrer universidades. Se junta información durante meses y, al final, tenés una sola chance para tomar decisiones”.

En ese punto, añadió que los equipos llegan a la semana del draft con sus tableros ya definidos. “A partir de ahí, todo pasa por evaluar escenarios: quién puede caer, quién no, y ajustar la estrategia en función de eso”.

“En realidad, es como si ya hubiéramos visto miles de partidos a esta altura. No va a cambiar nada por mirarlo una vez más”, explicó Spielman.

Además, señaló que la mayoría de los gerentes generales domina a la perfección la parte alta del tablero, sobre todo las primeras tres rondas. “Pero el sábado es el día de los scouts. Ahí es donde aparecen las joyas ocultas”. En ese sentido, mencionó al gerente general de los New York Jets, Darren Mougey, quien dedica gran parte de su tiempo a analizar la parte baja del tablero y a los jugadores que podrían seleccionar entre la cuarta y la séptima ronda, o incluso como agentes libres al final del draft.

Los New York Jets llegan con expectativas altísimas. Con los Las Vegas Raiders prácticamente decididos a elegir al mariscal de campo Fernando Mendoza, reciente campeón nacional con Indiana, el pick número dos de Nueva York marca el verdadero inicio del draft. En ese contexto, el ala defensiva de Texas Tech, David Bailey, y el linebacker de Ohio State, Arvell Reese, aparecen como principales candidatos. Además, con las selecciones 16 y 33 también en su poder, los aficionados de los Jets se ilusionan con la llegada de talento joven que le dé un nuevo impulso a una de las franquicias más apagadas de los últimos años.

open image in gallery Rick Spielman durante su etapa como gerente general de los Minnesota Vikings ( Getty )

En el otro extremo del tablero esperan los Seattle Seahawks, y la espera será larga: podrían pasar varias horas antes de su turno con la última selección de la noche, el pick 32. Con la confianza en alto tras su contundente victoria sobre los New England Patriots en el Super Bowl 60, el coordinador defensivo Aden Durde, que se mantiene en el equipo pese a entrevistas para puestos de entrenador en jefe con los Cleveland Browns y los Atlanta Falcons, tuvo un rol clave en el proceso. Seattle busca sostenerse en la cima durante años, y una estrategia acertada en el draft es central para ese objetivo.

“Terminamos el Super Bowl, tuvimos una semana de descanso, pero enseguida llegó el Combine, y Klint Kubiak se fue a los Raiders, así que tuve la oportunidad de participar en las entrevistas para coordinador ofensivo”, contó Durde a The Independent. A partir de ahí, explicó, comienza el seguimiento de jugadores, incluso en momentos de descanso. “Aunque me fui unos días a Santa Barbara, seguía evaluando jugadores, no solo universitarios; también agentes libres. Hay mucho trabajo por hacer”.

En ese proceso, subrayó la importancia de analizar a cada jugador en distintos momentos del juego, identificar qué exige cada posición y detectar ese “factor X” que puede marcar la diferencia.

A la vez, el impacto del draft suele perseguir a entrenadores y directivos durante años, ya que las decisiones más arriesgadas, como elecciones altas o traspasos en plena selección, quedan bajo la lupa durante mucho tiempo.

open image in gallery Adrian Peterson se convirtió en una leyenda de los Minnesota Vikings tras ser elegido en el séptimo puesto del draft ( Getty Images )

“El caso de Adrian Peterson fue así: teníamos la opción de subir en el draft, pero decidimos quedarnos y ver si llegaba hasta nosotros”, recordó Spielman.

Sin embargo, la tensión fue alta. “Había equipos delante que podían elegirlo. Ese pudo haber sido mi único draft en Minnesota, porque los dueños estaban sentados al lado mío preguntando: ‘¿Estás seguro de lo que haces Yo tenía que decir que sí, pero por dentro pensaba: si esto sale mal, voy a tener que ir a casa a decir que me quedé sin trabajo”.

En ese sentido, comparó el draft con una fecha clave para cualquier gerente general. “Es como Navidad: puede definir tu carrera. Podés quedar como un héroe, aunque los jugadores sean los que se llevan el reconocimiento en la cancha. Si acertás, te convertís en héroe en Nueva York. A mí me pasó: algunos años fui héroe y otros, el villano”.

Draft NFL 2026 – Orden de la primera ronda

Ronda 1

1. Las Vegas Raiders

2. New York Jets

3. Arizona Cardinals

4. Tennessee Titans

5. New York Giants

6. Cleveland Browns

7. Washington Commanders

8. New Orleans Saints

9. Kansas City Chiefs

10. Cincinnati Bengals

11. Miami Dolphins

12. Dallas Cowboys

13. Los Angeles Rams (de Falcons)

14. Baltimore Ravens

15. Tampa Bay Buccaneers

16. New York Jets (de Colts)

17. Detroit Lions

18. Minnesota Vikings

19. Carolina Panthers

20. Dallas Cowboys (de Packers)

21. Pittsburgh Steelers

22. Los Angeles Chargers

23. Philadelphia Eagles

24. Cleveland Browns (de Jaguars)

25. Chicago Bears

26. Buffalo Bills

27. San Francisco 49ers

28. Houston Texans

29. Kansas City Chiefs (de Rams)

30. Miami Dolphins (de Broncos)

31. New England Patriots

32. Seattle Seahawks

El Draft de la NFL 2026 se celebra del 23 al 25 de abril y la primera ronda comienza a las 8:00 p. m., hora del Este, el jueves