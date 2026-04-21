México en la mira rumbo al Mundial 2026 tras el resurgimiento del cántico homofóbico

El infame cántico homofóbico, que había disminuido en los torneos locales mexicanos, ha reaparecido con una intensidad preocupante en las últimas semanas, generando inquietud sobre su posible impacto en la Copa Mundial 2026.

Este grito, una presencia no deseada en los encuentros de la selección mexicana y sus apasionados seguidores durante dos décadas, no es exclusivo de El Tri. Su persistencia ha provocado condenas generalizadas y sanciones previas. Ahora, la FIFA contempla la posibilidad de imponer castigos durante el Mundial, una perspectiva que representaría una vergüenza significativa para México, uno de los países anfitriones.

En respuesta, la FIFA ha fortalecido su compromiso, colaborando con la red Fare Network para desplegar observadores en todos los partidos del Mundial. Su misión es identificar cualquier manifestación de discriminación, ya sea en cánticos o pancartas, en todas las naciones y culturas participantes.

Esta situación subraya la lucha constante de los organismos rectores del fútbol, que durante décadas han intentado erradicar los abusos racistas. A pesar de multas severas, cierres de estadios, deducciones de puntos, suspensiones de partidos y vetos a aficionados y jugadores, el desafío persiste.

El cántico es un insulto de una sola palabra que literalmente significa prostituto en español ( Reuters/Phil Noble )

Países europeos y latinoamericanos han sido multados repetidamente y actualmente México está en medio de una apelación pendiente ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo contra una decisión la FIFA por un partido de 2024 contra Estados Unidos.

El cántico, un insulto de una sola palabra que literalmente significa prostituto en español, pero que en México se utiliza como un insulto a las personas gay, suele ocurrir cuando el portero rival realiza un saque de meta. Se volvió viral en el Mundial de 2014 en Brasil y se escuchó de nuevo en Rusia durante el Mundial de 2018 y cuatro años después en Qatar.

Detener el cántico ha resultado difícil para México

Al principio, funcionarios de la federación mexicana de fútbol argumentaron que el cántico no iba dirigido a las personas gay y que la palabra tenía connotaciones distintas en la cultura mexicana, pero antes del Mundial de 2018 lanzaron campañas en redes sociales que no tuvieron éxito.

En Rusia, el cántico se escuchó durante un partido contra Alemania y México fue sancionado por la FIFA. Por primera vez en su historia, El Tri disputó partidos de eliminatoria mundialista a puerta cerrada en el estadio Azteca, en la Ciudad de México.

Pese a los castigos, aficionados de México gritaron el insulto otra vez en Qatar 2022 durante partidos contra Polonia y Arabia Saudí.

“Se han hecho esfuerzos sostenidos durante años para erradicar este tipo de expresiones, con campañas de concientización y medidas en los estadios, y si bien han habido avances, somos conscientes de que aún persisten episodios aislados”, le dijo el presidente de la Federación Mexicana, Ivar Sisniega, a The Associated Press.

La federación y la Liga MX, la principal liga de México, simplemente han pedido a los aficionados antes de los partidos que no lo hagan. Sisniega señaló que la federación lanzó recientemente una campaña publicitaria llamada “Somos México”, que busca resaltar lo mejor de la afición mexicana.

Andoni Bello, activista LGBTQ+ que jugó por México en torneos amateurs organizados por la Asociación Internacional de Fútbol Gay y Lésbico, afirmó que el cántico es una forma de agresión verbal que puede escalar a agresión física. Según una encuesta gubernamental, en México unas 5 millones de personas (5,1% de la población) se identificaron como de orientación sexual y de género LGBTQ+.

“Esa permisibilidad de que no pasa nada y de que es cultural provoca que también sigan siendo culturales los crímenes de odio. No exagero, esos crímenes ocurren porque las personas creen que están en lo correcto”, añadió Bello.

El cántico resurge a meses del Mundial

México jugará dos de sus partidos de la fase de grupos del Mundial en Ciudad de México y otro en Guadalajara, donde se cree que el cántico comenzó hace más de 20 años.

Aunque el cántico todavía se escuchaba ocasionalmente en algunos partidos de la Liga MX, rara vez había aparecido en juegos de la selección mexicana —se registró en un amistoso de octubre de 2023 contra Estados Unidos—, pero se oyó con fuerza en el Estadio Azteca el mes pasado durante un amistoso contra Portugal y nuevamente a inicios de este mes en el mismo recinto, en un partido de la Copa de Campeones de la CONCACAF entre el Club América y el Nashville SC. Los árbitros de ambos encuentros suspendieron dos veces cada partido.

También se escuchó durante repechajes intercontinentales en Guadalajara y Monterrey, partidos en los que no participó ningún equipo mexicano: Irak contra Bolivia, cuando fue dirigido al portero sudamericano Guillermo Viscarra, y Congo contra Jamaica, donde varios videos mostraron a aficionados mexicanos enseñando a aficionados africanos cómo hacerlo.

“Entendemos que muchas veces surge como una manifestación de frustración o molestia del aficionado, pero eso no lo hace aceptable y debemos seguir trabajando para cambiar esa conducta”, manifestó Sisniega.

En los partidos de la CONCACAF, el cántico apareció cuando quedó claro que Cruz Azul y América serían eliminados en sus series de cuartos de final. La correlación entre el cántico y el desempeño de los equipos mexicanos sugiere que podría aparecer en el Mundial, donde las expectativas son altas para la nación coanfitriona.

“El grito aparece cuando hay una molestia, la gente aún sigue sin entender que puede provocar sanciones, pero pienso que en el Mundial será distinto”, dijo Gabriel Galván, un aficionado que ha asistido a todos los partidos de la selección mexicana desde 2009. “Los boletos fueron más caros en esta ocasión y pienso que la gente irá a divertirse más que a cuestionar un resultado”.

En el Mundial de Qatar 2022, México fue eliminado en la primera ronda por primera vez desde 1978. México ganó los títulos regionales de la Liga de Naciones de la CONCACAF y la Copa Oro en 2025, pero cerró el año con una racha de seis partidos sin ganar. Hasta ahora en 2026, el equipo está invicto en cinco partidos y recientemente empató contra Portugal y Bélgica.

“Al mismo tiempo, seguimos enfocados en que la selección tenga un buen desempeño en la cancha, convencidos de que una conexión positiva con la afición también contribuye a generar el ambiente que todos queremos en nuestros estadios”, señaló Sisniega.