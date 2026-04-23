Nuevo grupo de jugadores se lanza para desafiar al sindical global de FIFPRO

Un nuevo grupo internacional que representa a futbolistas fue presentado el jueves como rival del sindicato global FIFPRO, establecido desde hace mucho tiempo y que mantiene una disputa con la FIFA.

La Asociación de Futbolistas Internacionales (AIF) se fundó en Madrid por David Aganzo, presidente del nuevo grupo, que afirma que representará a casi 30.000 jugadores. Aganzo también encabeza la asociación de futbolistas en España (AFE) y fue destituido como presidente de FIFPRO en 2024.

Aganzo y otros dirigentes se reunieron dos veces el año pasado con el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, en lo que se consideró ampliamente como un desafío del organismo rector mundial del fútbol al mandato de FIFPRO, con sede en los Países Bajos, para representar a los jugadores en todo el mundo.

La FIFA es objeto de una denuncia formal presentada hace 18 meses ante la Comisión Europea en Bruselas por la división europea de FIFPRO y el grupo European Leagues. La presentación cuestiona la calidad de la gobernanza de la FIFA y su consulta con las partes interesadas.

La FIFA indicó el jueves que fue informada de la creación de la AIF y que seguía “comprometida con un diálogo abierto y constructivo con las partes interesadas del fútbol que respeten principios fundamentales, incluida la representatividad”.

FIFPRO criticó al nuevo grupo.

“FIFPRO reconoce la labor ardua que AFE ha realizado durante varias décadas en favor de los futbolistas masculinos en España”, dijo FIPPRO en un comunicado. “Sin embargo, el concepto anunciado en Madrid por su actual presidente no parece ser más que un intento especulativo de reforzar su propia posición a través de un grupo que carece de la legitimidad fundamental para representar a los y las futbolistas profesionales a nivel mundial”.

“Las pruebas demuestran que su concepto está impulsado por motivos personales y no por un mandato de los jugadores de todo el mundo”, añadió.

Aganzo afirmó que se necesitaba un nuevo modelo de sindicato de jugadores, en parte porque las voces de los futbolistas no estaban siendo escuchadas a través de FIFPRO. El nuevo grupo señaló que las jugadoras también necesitaban una representación más sólida.

“Los futbolistas necesitan una voz más fuerte”, manifestó Aganzo. “No tienen la posibilidad de tomar decisiones. La AIF se ha creado para luchar por ellos”.

FIFPRO afirmó que Aganzo “se ha vinculado con grupos que no cumplen estándares básicos de representación de jugadores”, que, según indicó, debe “ser responsable y sostenible, construida desde los jugadores hacia arriba, mediante estructuras colectivas que garanticen independencia, legitimidad y rendición de cuentas”.

“Ese enfoque de la representación de jugadores no redunda en el mejor interés de los futbolistas profesionales”.

FIFPRO sostiene que su función se basa en un mandato de 70 asociaciones nacionales de jugadores que representan a más de 60.000 futbolistas y que está reconocida formalmente por la Unión Europea y por los organismos rectores internacionales del fútbol y las partes interesadas.

La AIF estará gobernada por miembros de sindicatos de España, Brasil, México y Suiza.

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