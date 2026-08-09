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Michael Harris II conecta sencillo de desempate en la 10ma y Bravos vencen 2-1 a Yankees

BRAVOS-YANKEES
BRAVOS-YANKEES (AP)

Michael Harris II abrió la 10ª entrada con un sencillo impulsor de una carrera, y los Bravos de Atlanta vencieron el domingo por 2-1 a los Yankees de Nueva York para evitar una barrida de tres juegos.

Matt Olson conectó un jonrón ante la recta de 100 mph de Cam Schlittler para darle la ventaja a Atlanta en la séptima. Trent Grisham pegó un jonrón para empatar en la octava frente al colombiano Didier Fuentes antes de que Atlanta recuperara la ventaja contra Paul Blackburn (3-2).

Harris rompió el empate al batear un lanzamiento de 2-2 hacia el jardín derecho, y el corredor automático Ha-Seong Kim anotó con facilidad.

El cubano Raisel Iglesias (1-2) ponchó a dos en la novena y Tyler Kinley ponchó a Ryan McMahon para completar una 10ª perfecta y asegurar su primer salvamento.

El campocorto Jim Jarvis inició una doble matanza en la tercera y Holmes hizo que el novato George Lombard Jr. conectara una línea para una doble matanza para cerrar la quinta. Harris también realizó una atrapada en salto a Grisham en el jardín central para terminar la tercera, y el venezolano Ronald Acuña hizo un fuerte tiro desde el jardín derecho con corredores en segunda y tercera para evitar que los Yankees anotaran en la sexta.

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Deportes de AP: https://apnews.com/hub/deportes

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