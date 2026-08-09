Los Mets arrollan 11-1 a los Piratas con el poder de Bichette y Robert Jr. y el brazo de Manaea

Bo Bichette se fue de 5-5 con un doble productor de tres carreras y anotó tres veces, Luis Robert Jr. conectó un jonrón e impulsó cuatro, y los Mets de Nueva York arrollaron 11-1 a los Piratas de Pittsburgh el domingo.

Sean Manaea lanzó siete sólidas entradas y ponchó a 11, la mayor cifra de un abridor de Nueva York esta temporada. Francisco Álvarez también se voló la barda y Jared Young pegó tres imparables por los Mets, últimos en la clasificación, que mejoraron a 5-1 en una gira de nueve juegos tras una importante venta de jugadores antes de la fecha límite de cambios del lunes pasado.

Tras una derrota 9-0 la noche del sábado, Nueva York le dio la vuelta a la situación y superó a Pittsburgh en hits 15-4. Bichette conectó un doble con las bases llenas en la cuarta entrada que amplió la ventaja a 8-1. El cubano Robert disparó un cuadrangular de dos carreras en la tercera, y el venezolano Álvarez abrió la quinta con un vuelacercas.

Manaea (4-5) permitió únicamente el jonrón de Jake Mangum en la tercera. El corpulento zurdo concedió tres imparables y no dio bases por bolas.

Jack Weisenburger, recién ascendido desde Triple-A Syracuse, lanzó dos entradas sin permitir carreras en su debut en las Grandes Ligas para cerrar el juego.

El abridor de los Piratas, Jared Jones (2-4), fue castigado con ocho carreras y seis hits en poco más de tres entradas. Dio tres bases por bolas y golpeó a dos bateadores con lanzamientos, mientras Pittsburgh perdió por quinta vez en seis juegos.

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