49ers no están de humor para celebrar una sexta victoria al hilo para abrir la temporada

La sensación en torno a los 49ers de San Francisco tras su victoria más reciente fue más de alivio que de celebración.

Los Niners parecieron su versión dominante durante la mayor parte de los primeros tres cuartos el lunes por la noche, antes de aguantar para imponerse 23-17 a los Commanders de Washington, un triunfo que les dio su sexta victoria consecutiva para abrir la temporada.

“No quieres ser solo un equipo 6-0. Quieres ser un equipo que vaya en ascenso. Porque lo único que importa es estar en tu mejor nivel cuando más se necesite más adelante en la temporada. Encontrar maneras de ganar y, al mismo tiempo, encontrar maneras de mejorar como equipo en general, ese es el objetivo. No se trata solo de ganar”, señaló el linebacker Fred Warner.

Los 49ers anotaron tres touchdowns y un gol de campo en sus primeras seis series ofensivas para tomar una amplia ventaja, pero no consiguieron ni un primer down en el cuarto cuarto después de que el receptor estrella Mike Evans salió por una lesión.

La defensa, que permitió apenas tres puntos en las primeras cinco series de Washington, cedió dos largas series de touchdown para ayudar a que los Commanders volvieran al partido, antes de lograr dos detenciones al final para preservar la victoria que le dio a San Francisco su primer arranque 6-0 desde 2019.

Los Niners ganaron sus siguientes dos partidos esa temporada y llegaron hasta el Super Bowl antes de perder ante Kansas City. Arrancaron 5-0 en 2023 y llegaron al Super Bowl antes de volver a perder contra los Chiefs.

Esa es una de las razones por las que los 49ers saben que no hay motivo para celebrar tras seis triunfos seguidos esta temporada.

“Me siento bien de que acabamos de ganar un partido. Quiero decir, 6-0 es mejor que cualquier otra opción en tu récord, pero definitivamente me siento bien cuando el año termina y eres el último equipo en ganar el último partido del año. Así que esperaré hasta ese momento”, dijo el entrenador Kyle Shanahan.

Qué está funcionando

Presionar al pasador. Los Niners lograron cuatro capturas, con lo que suman nueve en las últimas dos semanas y sus primeros partidos consecutivos con al menos cuatro desde 2023. San Francisco tiene 15 capturas en la temporada, después de haber tenido 20 en toda la campaña pasada, la cifra más baja de la liga. Ocho de esas capturas son de jugadores de 25 años o menos, con Mykel Williams y los novatos Gracen Halton y Romello Height sumándose a ese total el lunes.

Qué necesita ayuda

La ofensiva del cuarto cuarto. San Francisco tuvo la oportunidad de sentenciar el partido con su ofensiva al final, pero se quedó corto. Los 49ers terminaron con tres series consecutivas de tres y fuera en sus últimas tres posesiones, con apenas 2 yardas netas en esas tres posesiones, lo que puso presión sobre la defensa. El partido marcó la primera vez desde el juego inaugural de la temporada 2005 que San Francisco ganó un encuentro sin generar un primer down en el cuarto cuarto.

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